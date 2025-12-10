Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hồi khu đất 'vàng' rộng hơn 8.000m² trên đường biển Nha Trang

10-12-2025 - 20:44 PM | Bất động sản

UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo thu hồi khu đất 70 Trần Phú rộng hơn 8.000m². Đây là trụ sở cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Chiều 10/12, lãnh đạo UBND phường Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định thu hồi hơn 8.000m² đất tại số 70 Trần Phú theo Luật Đất đai 2024.

Việc thu hồi được thực hiện do Báo và Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa tự nguyện trả lại đất. UBND phường đã yêu cầu đơn vị này xác định giá trị tài sản còn lại trên đất để phục vụ quản lý.

Thu hồi khu đất 'vàng' rộng hơn 8.000m² trên đường biển Nha Trang- Ảnh 1.

Khu đất 70 Trần Phú là trụ sở cũ của Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa.

Trước đó, tháng 10/2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận dự án tại 70 Trần Phú thuộc nhóm dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Thanh tra xác định UBND tỉnh đã sử dụng khu đất này để thanh toán hợp đồng BT dự án trụ anten Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa khi chưa điều chỉnh phương án sắp xếp nhà đất, là không đúng với quy định và chỉ đạo của Thủ tướng tại thời điểm ký kết năm 2018.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xử lý theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; đồng thời nghiên cứu đấu giá quyền sử dụng đất 70 Trần Phú và thực hiện quyết toán dự án để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định...

Theo Phùng Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa

Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa Nổi bật

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại?

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại? Nổi bật

Grand M trở thành đơn vị Tổng Đại lý dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

Grand M trở thành đơn vị Tổng Đại lý dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

17:30 , 10/12/2025
Quỹ đất sạch của Taseco Land: tín hiệu sớm cho một chu kỳ tăng trưởng?

Quỹ đất sạch của Taseco Land: tín hiệu sớm cho một chu kỳ tăng trưởng?

15:30 , 10/12/2025
Căn hộ cao tầng tại Sun Urban City: Lựa chọn an cư thông minh phía Nam Hà Nội

Căn hộ cao tầng tại Sun Urban City: Lựa chọn an cư thông minh phía Nam Hà Nội

15:30 , 10/12/2025
Thông tin mới nhất về dự án 60.000 tỷ kết nối giữa các sân bay lớn nhất phía Nam

Thông tin mới nhất về dự án 60.000 tỷ kết nối giữa các sân bay lớn nhất phía Nam

13:57 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên