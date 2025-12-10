Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

10-12-2025 - 20:58 PM | Bất động sản

Hôm nay (10/12), UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục tiến hành chi trả đợt 2 cho 12 hộ dân thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.


Sáng nay (10/12), tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền đợt 2 cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Danh sách chi trả trong sáng nay gồm 12 hộ dân trên phố Lý Thái Tổ.

Người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng làm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm làm hồ sơ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cán bộ phường, nhân viên ngân hàng hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ông Nguyễn Văn Hải, sống tại 24 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù đợt hai để triển khai dự án. "Hôm nay tôi đã đến ngân hàng để làm thủ tục nhận đền bù, hỗ trợ của dự án. Được các thành viên trong BQL dự án phường Hoàn Kiếm và nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình nên việc làm thủ tục diễn ra rất chuẩn chỉ, minh bạch và rõ ràng. Ngay từ ban đầu việc kiểm đếm đo đạc được thực hiện rõ ràng vì vậy mọi thứ diễn ra rất thuận lợi và tôi rất ủng hộ", ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hải nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi hoàn tất thủ tục. Ông cũng cho biết sẽ dùng số tiền để xây nhà tại khu đất tái định cư, ổn định lại cuộc sống cho gia đình.

Ông Trần Văn Trung, cư trú tại phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết gia đình ông hoàn toàn đồng thuận với chủ trương và chính sách của Nhà nước. “Tôi nhất trí với phương án đền bù, bao gồm đất tái định cư và phần hỗ trợ bằng tiền mặt theo đúng quy định. Thời gian qua, tôi cùng các hộ dân đã được Ban quản lý dự án phường Hoàn Kiếm giải đáp thắc mắc đầy đủ nên mọi người đều đi đến thống nhất cao. Gia đình tôi gắn bó với khu đất qua nhiều thế hệ, khi rời đi cũng có chút tiếc nuối; tuy nhiên, phương án đền bù, giải tỏa đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ,” ông Trung chia sẻ.

Ông Trung bàn giao lại sổ đỏ cho cán bộ phường Hoàn Kiếm sau khi làm xong thủ tục nhận tiền hỗ trợ tái định cư.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân (84 tuổi), ở phố Lý Thái Tổ đến làm thủ tục liên quan để nhận tiền chi trả bồi thường.

Sau khi làm xong thủ tục, cụ Vân bàn giao lại sổ đỏ cho cán bộ phường Hoàn Kiếm.

Người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh Hồ Gươm.

Theo thông tin từ phường Hoàn Kiếm, Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan, văn hóa và giao thông đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Mục tiêu chính là giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư, đồng thời hình thành quảng trường kết nối với mảng xanh phía Đông hồ, tạo điểm nhấn cho các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Không gian công cộng này cũng được định hướng đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, đặc biệt là ga C9 tuyến metro số 2, giúp tăng khả năng tiếp cận bằng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông cá nhân.

Dự án chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn một, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất sẽ được triển khai, song song với việc quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh. Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa Thể thao, Viện Văn học sẽ được giữ lại và chỉnh trang; các công trình của ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau. Giai đoạn hai tập trung vào phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 và định hướng đa chức năng: văn hóa, dịch vụ, thương mại kết hợp hạ tầng đô thị.

Theo Nam Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa

Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa Nổi bật

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại?

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại? Nổi bật

80% vốn đầu tư công cho hạ tầng, chuyên gia nói điểm mất cân đối

80% vốn đầu tư công cho hạ tầng, chuyên gia nói điểm mất cân đối

20:56 , 10/12/2025
Hà Nội đề xuất chọn phương án đi trên đê hiện hữu cho đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội đề xuất chọn phương án đi trên đê hiện hữu cho đại lộ cảnh quan sông Hồng

20:54 , 10/12/2025
Cơ quan chức năng phản hồi gì về nút giao 'dị dạng' ở Hà Nội?

Cơ quan chức năng phản hồi gì về nút giao 'dị dạng' ở Hà Nội?

20:45 , 10/12/2025
Thu hồi khu đất 'vàng' rộng hơn 8.000m² trên đường biển Nha Trang

Thu hồi khu đất 'vàng' rộng hơn 8.000m² trên đường biển Nha Trang

20:44 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên