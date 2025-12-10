Người dân 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

Ông Trần Văn Trung, cư trú tại phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết gia đình ông hoàn toàn đồng thuận với chủ trương và chính sách của Nhà nước. “Tôi nhất trí với phương án đền bù, bao gồm đất tái định cư và phần hỗ trợ bằng tiền mặt theo đúng quy định. Thời gian qua, tôi cùng các hộ dân đã được Ban quản lý dự án phường Hoàn Kiếm giải đáp thắc mắc đầy đủ nên mọi người đều đi đến thống nhất cao. Gia đình tôi gắn bó với khu đất qua nhiều thế hệ, khi rời đi cũng có chút tiếc nuối; tuy nhiên, phương án đền bù, giải tỏa đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ,” ông Trung chia sẻ.