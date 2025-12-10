Người dân 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường
Hôm nay (10/12), UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục tiến hành chi trả đợt 2 cho 12 hộ dân thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Tiền phong
