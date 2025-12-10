Hai dự án trọng điểm của Đồng Nai được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về việc đầu tư xây dựng dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (Long Hưng) theo hình thức đối tác công tư đồng thời thống nhất áp dụng cho 2 dự án này bằng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Phối cảnh cầu Cát Lái

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi hai dự án này được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay Long Thành.

Đối với Dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo kế hoạch, dự án chuẩn bị từ năm 2025, thi công giai đoạn 2026-2029. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 120 ha, trong đó Đồng Nai gần 116 ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng (chưa gồm lãi vay), trong đó có 2 khoản đầu tư cơ bản gồm: Chi phí xây dựng hơn 11.500 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 3.000 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái hiện đã có doanh nghiệp đề xuất dự án thực hiện là Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

Việc xây dựng cầu Đồng Nai 2 sẽ chia sẻ lưu lượng phương tiện với cầu Đồng Nai hiện hữu.

Trong khi đó, cầu Đồng Nai 2 có chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8 km nối phường Long Phước của TPHCM và phường Tam Phước, đoạn giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu của tỉnh Đồng Nai.

Điểm đầu dự án giao với đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (Km1+500) đến điểm cuối dự án giao với Quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Việc đầu tư xây dựng cầu Long Hưng nhằm tạo thêm hướng kết nối trực tiếp từ phía Bắc và Đông Bắc TPHCM sang tỉnh Đồng Nai, giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội và tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, dự án sẽ trực tiếp thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở các phường Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước ở Đồng Nai và 12 phường của TP Thủ Đức (cũ), TPHCM.

Cả 2 dự án trên được đề xuất phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công. Cả hai dự án được dự kiến thi công giai đoạn 2026-2029. Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, kết nối với TPHCM và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai.



