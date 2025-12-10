Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai quyết xây cầu hơn 11.000 tỷ kết nối với TPHCM

10-12-2025 - 21:24 PM | Bất động sản

Cầu Đồng Nai 2 được gấp rút triển khai nhằm tăng cường kết nối Đồng Nai và TPHCM, giúp giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành.

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) theo hình thức đối tác công tư.

Sơ đồ hướng tuyến cầu Đồng Nai 2

Cầu Đồng Nai 2 có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, điểm đầu tại phường Long Phước (TPHCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (tỉnh Đồng Nai). Trong đó, phần cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Cầu Đồng Nai 2 thuộc dự án nhóm A, công trình cầu đường cấp đặc biệt, được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách của dự án nhằm tăng cường kết nối Đồng Nai và TPHCM , giúp giảm tải cho các tuyến hiện hữu và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành.

Dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai, TPHCM và cả khu vực.

Theo Mạnh Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa

Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa Nổi bật

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại?

Thị trường bất động sản có đi vào “vết xe đổ” năm 2022 trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại? Nổi bật

Đại biểu HĐND TPHCM: Người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội từ... 'cò' đất

Đại biểu HĐND TPHCM: Người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội từ... 'cò' đất

21:10 , 10/12/2025
Người dân 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

Người dân 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

20:58 , 10/12/2025
80% vốn đầu tư công cho hạ tầng, chuyên gia nói điểm mất cân đối

80% vốn đầu tư công cho hạ tầng, chuyên gia nói điểm mất cân đối

20:56 , 10/12/2025
Hà Nội đề xuất chọn phương án đi trên đê hiện hữu cho đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội đề xuất chọn phương án đi trên đê hiện hữu cho đại lộ cảnh quan sông Hồng

20:54 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên