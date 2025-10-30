Căn hộ vận hành bởi đơn vị quốc tế bên Bãi Sau: Át chủ bài của Blanca City

Một chiếc túi Louis Vuitton, một bộ váy từ các nhà mốt xa xỉ như Chanel, Dior hay Gucci… từ lâu đã trở thành biểu tượng trong thế giới thời trang, nhờ sự khan hiếm, đẳng cấp và giá trị vượt trội. Mỗi sản phẩm "hàng hiệu" không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ mà còn khẳng định vị thế của người sở hữu. Qua nhiều năm, khái niệm này đã vượt ra khỏi lĩnh vực thời trang, mở rộng sang những lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản, với định vị "hàng hiệu" là mang lại giá trị toàn diện song hành cùng danh tiếng thương hiệu.

Tại Việt Nam, tinh thần ấy được tái hiện qua những căn hộ nghỉ dưỡng vận hành bởi các thương hiệu quốc tế – nơi tiêu chuẩn dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm được nâng tầm như một "siêu phẩm phong cách sống". Hiện diện trong quần thể đô thị Blanca City 96,6ha, hai tòa tháp Blanca 6-7 từ khi ra mắt đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của thị trường căn hộ cao tầng khi hội tụ những thương hiệu quốc tế từ thiết kế đến vận hành.

Kiến tạo chuẩn sống từ bàn tay những "bậc thầy" thiết kế toàn cầu

Từ tâm huyết "Làm đẹp những vùng đất" và tinh thần duy mỹ của Sun Group, hai tòa tháp căn hộ Blanca 6–7 được đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới Aedas "thổi hồn" và chăm chút tỉ mỉ trong từng đường nét. Mang dáng dấp những cánh buồm Pháp kiêu hãnh vươn ra biển lớn, kết hợp hài hòa dấu ấn kiến trúc đặc trưng của vùng đất Vũng Tàu, Blanca 6–7 sừng sững trên thế đất hiếm có với hai mặt hướng biển.

Blanca 6-7 do Aedas thiết kế, mang dáng hình cánh buồm Pháp kiêu hãnh giữa Bãi Sau.

Nơi đây, mỗi ngày sống là một bản hòa ca của thiên nhiên. Một bên là bình minh chan hòa trên mặt biển Bãi Sau, một bên là Mũi Nghinh Phong kỳ vĩ, nơi đất trời và đại dương giao hòa trong ánh chiều rực rỡ. Bổ sung vào đó là nhịp sống phồn hoa sôi động của trung tâm Vũng Tàu, tạo nên "tầm nhìn đa lớp" vừa khoáng đạt vừa sống động hiếm nơi nào có được.

Bước qua khung cửa căn hộ, thế giới nội thất bên trong mở ra một chuẩn mực hoàn hảo. Mỗi căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất (không bao gồm đồ điện tử, riêng Duplex bàn giao thô), nhờ đó chủ sở hữu vừa có thể tiết kiệm thời gian và chi phí hoàn thiện, vừa được trao tay không gian sống đồng bộ, sang trọng và tiện nghi, kiến tạo bởi thương hiệu thiết kế nội thất uy tín Ong&Ong (Singapore). Đặc biệt, yếu tố riêng tư và an toàn được nâng lên thành một đặc quyền với hệ thống kiểm soát an ninh QR Code, khóa thông minh kết nối wifi và dịch vụ quản gia chuyên biệt.

Giá trị sống đẳng cấp tiếp tục được hoàn thiện bởi một "thiên đường nghỉ dưỡng" nằm trong phân khu cao tầng Blanca: hồ bơi vô cực giữa tầng không, café vườn Pháp trên cao, skybar ngắm hoàng hôn hay nhà hàng rooftop tinh tế… Đặc biệt, chỉ cách tháp Blanca 6-7 vài bước chân, cư dân có thể hòa mình vào công viên nước Sun World sôi động (dự kiến vận hành ngay từ tháng 2/2026), dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa sầm uất, biển Bãi Sau gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam cùng hàng loạt không gian văn hoá, giải trí, mua sắm tại Blanca City.

Cư dân Blanca 6-7 hưởng trọn "thiên đường nghỉ dưỡng", nổi bật với công viên nước Sun World

Dấu ấn thương hiệu vận hành: lợi thế kinh doanh và giá trị "di sản"

Nếu nhiều dự án hạng sang chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí hay tiện ích cao cấp, thì Blanca 6–7 tạo ra sự khác biệt, củng cố "giá trị gia tăng" và chạm đến "điểm tuyệt đối" trong mắt giới đầu tư nhờ thương hiệu vận hành quốc tế và mô hình chia sẻ doanh thu.

Sự đồng hành của thương hiệu quản lý quốc tế giúp mỗi căn hộ tại Blanca 6–7 được chăm sóc, bảo trì theo quy chuẩn toàn cầu. Ngay cả khi chủ nhân không thường xuyên sử dụng, căn hộ vẫn luôn được đảm bảo ở trạng thái hoàn hảo. Uy tín toàn cầu cũng chính là "tấm vé an toàn" để giới đầu tư yên tâm, bởi tài sản của họ được đặt trong tay một hệ thống chuyên nghiệp, minh bạch và đáng tin cậy.

Căn hộ Blanca 6-7 đảm bảo hiệu quả khai thác với mô hình chia sẻ doanh thu.

Chính yếu tố này là "đòn bẩy" thuyết phục nhiều khách hàng quyết định xuống vốn tại Blanca 6–7. Anh Duy Thuận (Hà Nội) là một trong những nhà đầu tư như vậy. "Với tôi, các đơn vị vận hành quốc tế đã là những ‘người khổng lồ’ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý vận hành. Khi được đứng trên vai những ‘người khổng lồ’, tôi có thể nhìn xa hơn: vừa yên tâm về giá trị căn hộ, vừa nắm bắt những cơ hội sinh lời dài hạn mà một nhà đầu tư cá nhân rất lâu mới có thể tự đạt được.", anh Thuận thẳng thắn chia sẻ.

Với bài toán đầu tư tại Blanca 6-7, việc kết hợp với đơn vị quản lý quốc tế sẽ mang đến hệ thống đặt phòng toàn cầu, kênh phân phối chuyên nghiệp và cộng đồng hội viên rộng lớn. Nhờ vậy, chủ sở hữu vừa đảm bảo được chất lượng căn hộ, vừa thụ hưởng dòng tiền thụ động một cách đều đặn mà không phải bận tâm đến những quy trình xử lý phức tạp trong quá trình vận hành.

Blanca 6-7 nằm trong quy hoạch đồng bộ Blanca City, mở ra tiềm năng sinh lời dài hạn.

Đặc biệt, trong quy hoạch đồng bộ của Blanca City, chủ sở hữu hoàn toàn yên tâm về khả năng khai thác dài hạn. Các hệ thống tiện ích, hoạt động thương mại, giải trí nội khu cùng tiềm năng du lịch sẵn có từ bờ biển Bãi Sau sẽ tạo ra dòng khách liên tục, giúp căn hộ được khai thác kinh doanh hiệu quả. Tại Blanca 6-7, mỗi căn hộ không chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là tài sản sinh lời bền vững, được bảo chứng bởi uy tín quốc tế.