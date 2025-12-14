Một doanh nghiệp Bất động sản bị xử phạt vì vi phạm về trái phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-XPHC ngày 11/12/2025, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản BNP Global do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến trái phiếu phát hành.

Theo quyết định của cơ quan quản lý, Bất động sản BNP Global bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021 và Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022.

Bên cạnh đó, BNP Global còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với một số tài liệu quan trọng, bao gồm báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021 và báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán lãi, gốc của lô trái phiếu mã BNPCH2123002.

Đáng chú ý, trước thời điểm bị xử phạt, HNX đã công bố thông tin cho thấy BNP Global chậm thanh toán khoản gốc trái phiếu có giá trị rất lớn. Theo kế hoạch, ngày 3/12/2025, doanh nghiệp phải thanh toán gần 1.206,2 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã BNPCH2123002. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền, BNP Global mới chỉ thanh toán chậm 748,7 triệu đồng bằng tài sản khác, trong khi hơn 1.205,4 tỷ đồng còn lại chưa được thanh toán và đang tiếp tục được doanh nghiệp thương thảo với nhà đầu tư.

Lô trái phiếu BNPCH2123002 gồm 21 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.100 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 4/10/2021. Tài sản bảo đảm là 40,38 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (mã ck: NVL), các tài sản bảo đảm khác được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ của trái phiếu.

Theo kế hoạch ban đầu, trái phiếu đáo hạn từ tháng 6/2023 nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán hết. Trong năm 2024, BNPC đã thanh toán gần 694 tỷ đồng để giảm nợ gốc, còn 1.200 tỷ đồng như trên.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Bất động sản BNP Global được thành lập ngày 13/1/2014, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với trụ sở tại tầng 3 tòa nhà VietPhone Building, số 127–129 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông, trong đó đến tháng 8/2022, vốn điều lệ được ghi nhận ở mức 1.000 tỷ đồng. Cập nhật gần nhất vào cuối tháng 11/2025, bà Võ Thị Kim Thoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của BNP Global.

Về kết quả kinh doanh, theo công bố thông tin trên HNX, 6 tháng đầu năm 2024, công ty lỗ 4,18 tỷ đồng, giảm so với khoản lỗ 16,8 tỷ đồng tại kỳ báo cáo trước. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 882 tỷ đồng, giảm so với mức 962,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,47%, giảm so với con số 1,75%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,89 lần xuống còn 2,67 lần.