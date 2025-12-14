Nhà đất dưới 5 tỷ đồng ở TPHCM vẫn dồi dào

Còn nhưng phân tán

Dữ liệu mới từ nền tảng bất động sản Nhà Tốt cho thấy những tín hiệu tích cực khi ghi nhận hàng chục ngàn tin đăng nhà ở giá dưới 5 tỷ đồng tại TPHCM.

Cụ thể, hệ thống của Nhà Tốt, tại thời điểm tháng 11, ghi nhận hơn 20.000 tin đăng rao bán nhà đất và căn hộ có giá dưới 5 tỷ đồng tại TPHCM.

Từ cuối năm 2024, thị trường bất động sản TPHCM đã và đang chứng kiến một hiện trạng đáng báo động khi căn hộ giá rẻ có giá tầm 3 tỷ đồng trở lại ngày càng khan hiếm. Sự tăng cao của giá đất, chi phí xây dựng và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn đã khiến phân khúc này trở nên xa xỉ.

Dữ liệu mới từ nền tảng bất động sản Nhà Tốt lại cho thấy những tín hiệu tích cực khi ghi nhận hàng chục ngàn tin đăng nhà ở giá dưới 5 tỷ đồng đang hiện hữu.

Hiện tượng này đang gây áp lực lớn lên thị trường bất động sản TPHCM. Bước sang năm 2025, với sự hồi phục của thị trường đi cùng “cơn sốt” giá nhà đất, nhà chung cư từ đầu năm đến nay, nhà dưới 5 tỷ đồng gần như cũng đã khan hiếm. Do đó, dù tín dụng được nới lỏng với những gói cho vay ưu đãi, song giới quan sát ghi nhận việc người trẻ khó mua được nhà chủ yếu vẫn do giá cao quá so với “túi tiền”.

Tuy nhiên, dữ liệu mới từ nền tảng bất động sản Nhà Tốt lại cho thấy những tín hiệu tích cực khi ghi nhận hàng chục ngàn tin đăng nhà ở giá dưới 5 tỷ đồng đang hiện hữu. Con số này cho thấy nguồn cung nhà vừa túi tiền vẫn hiện diện nhưng phân tán, đòi hỏi các giải pháp tìm kiếm và kết nối hiệu quả hơn để đến được với người mua có nhu cầu thực.

“Khi xét đến nguồn nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu, dữ liệu từ nền cho thấy phân khúc này vẫn duy trì một lượng cung đáng kể. Những con số này cho thấy nguồn hàng không biến mất mà đang phân tán rộng, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm hiệu quả hơn để người mua tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp nhu cầu”, đại diện Nhà Tốt nói.

Ở khu vực phía Nam, phân khúc căn hộ tại Bình Dương cũ vươn lên dẫn đầu cả về nguồn cung lẫn thanh khoản với 4.050 căn - gấp 3 lần so với TPHCM cũ. Tỷ lệ hấp thụ khoảng 5.000 căn, trong khi TPHCM cũ chỉ 1.500 căn.

Về giá bán, giá sơ cấp tăng nhẹ 2% tại các đô thị lớn, trong khi giá thứ cấp (mua đi bán lại) ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt, mạnh nhất tại Bình Dương (tăng 9%) và TPHCM (tăng 5%). Dòng tiền đang tập trung mạnh vào các căn hộ 2 phòng ngủ với phân khúc giá 2 - 3 tỷ đồng tại TPHCM và 1 - 2 tỷ đồng tại vùng vệ tinh.

Long An cũ trở thành điểm cung chủ đạo khi gần như toàn bộ lượng nhà thấp tầng mở bán mới đều tập trung tại đây, với 1.460 căn. Tuy vậy, thanh khoản giảm 19 - 36% cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ.

Một hiện tượng đáng chú ý diễn ra tại Đồng Nai, khi giá cho thuê nhà thấp tầng trong dự án tăng tới 50% và lượng tin đăng tăng mạnh, nhưng nhu cầu tìm thuê lại giảm kỷ lục 45%, cho thấy rủi ro dư cung và “ngáo giá” trong ngắn hạn.

Giá đất nền dự án tại Bình Dương và Đồng Nai vẫn tăng mạnh 31 - 37% so với quý trước, bất chấp lượng quan tâm giảm 22 - 55%. Trong khi đó, đất nền ngoài dự án ở Đồng Nai buộc phải giảm giá tới 29% để tìm thanh khoản.

Nguồn cung giảm

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2025 của Nhà Tốt cho thấy phân khúc căn hộ duy trì sự ổn định về nhu cầu tìm kiếm, chỉ giảm nhẹ 1% so với quý trước. Tuy nhiên, nguồn cung chào bán lại có xu hướng thu hẹp rõ rệt khi lượng tin đăng giảm 22% theo quý.

Dòng tiền tập trung chủ yếu vào các căn hộ 2 phòng ngủ giá 3 - 5 tỷ đồng. Khu Tây Thủ đô (gồm Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân) tiếp tục dẫn đầu về lượng hàng lẫn mức độ quan tâm, chiếm tới 56% tổng lượng tin đăng bán toàn thị trường.

Dù thị trường chậm lại, khẩu vị của nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lô đất có tổng giá trị vừa phải.

Trái ngược với giao dịch mua bán chậm lại, thị trường cho thuê căn hộ tại Hà Nội chứng kiến sự phục hồi. Lượng người tìm thuê tăng 8% so với quý trước, giá chào thuê trung bình duy trì ổn định quanh mức 12 triệu đồng/tháng cho các căn phổ thông diện tích 55 - 95m2. Phân khúc căn hộ dịch vụ tăng 34% nhờ nhu cầu lớn thuê để làm việc tại các trung tâm văn phòng như Cầu Giấy, Đống Đa hay Nam Từ Liêm.

Tại Hà Nội, nhà thấp tầng ngoài dự án (nhà phố/nhà dân) ghi nhận sự sụt giảm nguồn cung mạnh nhất trong 5 thị trường trọng điểm, khi lượng tin đăng giảm 21%.

Tuy nhiên, sự khan hiếm này lại đẩy giá bán tăng 6% so với quý trước, vượt mốc 200 triệu đồng/m2, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 100 triệu đồng/m2 tại TPHCM. Nguồn cung hiện tập trung chủ yếu ở khu Tây (chiếm 46%) và khu Trung tâm (chiếm 31%)

Trong khi nhà thấp tầng trong dự án lại rơi vào trạng thái trầm lắng rõ rệt khi lượng tin đăng bán giảm 36%, mức độ quan tâm giảm 19%. Giá chào thuê của phân khúc này cũng chịu áp lực giảm 6% do kén khách.

Theo Nhà Tốt, phân khúc đất nền Hà Nội tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý III, mức độ quan tâm giảm tới 55% so với quý trước, mức thấp nhất trong một năm qua; trong khi giá vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đất nền ngoài dự án (đất dân) giữ mức giá rất cao, khoảng 80 triệu đồng/m2 dù mức độ quan tâm giảm.

Dù thị trường chậm lại, khẩu vị của nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lô đất có tổng giá trị vừa phải. Tại Hà Nội và TPHCM, nhóm sản phẩm từ 3 - 5 tỷ đồng diện tích dưới 100m2 được ưu tiên. Còn tại vùng ven, lô đất 1 - 2 tỷ đồng diện tích 100 - 150 m2 là lựa chọn phổ biến nhất.