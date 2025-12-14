5 ngày nữa, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc gần 15.000 tỷ, rút ngắn thời gian đi Tp.HCM đến Đà Lạt chỉ 3 giờ đồng hồ

Mới đây, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh kết quả đàm phán, hoàn thiện Hợp đồng BOT dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc thuộc nhóm A, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường bộ cấp I.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 66km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 12km, còn lại gần 54km thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; điểm cuối tại phường 1, TP Bảo Lộc, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 74km, đã được khởi công vào cuối tháng 6/2025.

Theo thiết kế giai đoạn đầu, tuyến đường có bề rộng nền 17m, bố trí 4 làn xe ô tô, vận tốc khai thác 80km/h, dọc tuyến có làn dừng khẩn cấp không liên tục. Riêng tại các đoạn nền đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông và một số cầu, mặt cắt ngang được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền 22m nhằm bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khai thác.

Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ được mở rộng lên 22m, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong dài hạn.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 14.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị trúng thầu, dự kiến thi công trong thời gian 25 tháng và vận hành, thu phí trong 23 năm 9 tháng.

Liên quan đến công tác chuẩn bị khởi công, Ban Quản lý Dự án cho biết đã hoàn tất các điều kiện cơ bản và dự kiến tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12 tới. Vị trí được lựa chọn là khu vực nút giao giữa cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc với tỉnh lộ ĐT.721, thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi, là quỹ đất công do địa phương quản lý, đã được cắm mốc và bàn giao mặt bằng.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên.

UBND tỉnh đã thống nhất tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 19/12/2025, đồng thời giao các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện cần thiết, bảo đảm lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, tuyến Tân Phú – Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, qua đó giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải.

Tú An