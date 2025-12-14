Thera Home - “Căn hộ trị liệu”: Xu hướng tỷ USD đang hình thành tại châu Á

Thị trường trăm tỷ USD

Theo Báo cáo "Giám sát Nền kinh tế Sức khỏe Toàn cầu 2024"của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), bất động sản chăm sóc sức khỏe là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế toàn cầu, trị giá 6.300 tỷ USD. Sự tăng trưởng rõ nét nhất đến từ nhóm dân số trung niên và cao tuổi - nhóm có nhu cầu lớn về không gian sống an toàn, an lành, giảm stress và hỗ trợ trị liệu sức khỏe.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, châu Á chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong quan niệm về nơi ở. Nếu trước kia nhu cầu sở hữu một căn hộ gắn liền với tiện nghi vật chất, thì hiện nay sức khỏe, sự tái tạo năng lượng và khả năng duy trì chất lượng sống lâu dài mới là thước đo quan trọng.

Thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe ước tính đạt mốc 1.114 tỷ USD vào năm 2029. Nguồn (GWI)

Những thay đổi trong cấu trúc dân số, đặc biệt tốc độ già hóa nhanh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc, đã khiến nhu cầu về bất động sản trị liệu tăng mạnh. Đó là lý do thị trường wellness real estate tại khu vực được dự báo vượt mốc hàng chục tỷ USD, trở thành một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong đại kinh tế sức khỏe toàn cầu.

Xu hướng này không xuất phát từ trào lưu nhất thời mà từ nhu cầu thực của xã hội. Người lớn tuổi cần không gian sống chăm sóc chuyên sâu; tầng lớp trung lưu mới nổi tìm kiếm lối sống cân bằng; nhóm doanh nhân - người bận rộn mong muốn giảm tải áp lực và phục hồi năng lượng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tại nhiều quốc gia châu Á, các mô hình như "healing home", "medical residence", hay "longevity living" không còn xa lạ và thậm chí trở thành tiêu chuẩn mới của phân khúc cao cấp. Bất động sản vì vậy đang trở thành một phần trong hệ sinh thái sức khỏe, kết nối chặt chẽ với y học, liệu pháp tự nhiên và chăm sóc tinh thần.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển dòng căn hộ trị liệu

Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy vừa nêu. Theo các chuyên gia, khi nền dân số bước vào giai đoạn già hóa, áp lực bệnh mãn tính gia tăng và nhu cầu nghỉ dưỡng - trị liệu bùng nổ sau đại dịch, thị trường trong nước đang đứng trước cơ hội hiếm có để hình thành dòng sản phẩm mang tính tiên phong.

Nhận định về xu hướng này, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng mô hình bất động sản gắn liền với chăm sóc sức khỏe đang nổi lên như một nhu cầu thực sự của thị trường.

Ông Nguyễn Chí Thanh đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nhờ xu hướng dân số già hóa, nhu cầu nghỉ dưỡng – trị liệu tăng và tiềm năng du lịch chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lĩnh vực này đòi hỏi những nhà đầu tư có năng lực vận hành, hiểu biết sâu về y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bởi "chỉ khi hội đủ những yếu tố đó, mô hình bất động sản – chăm sóc sức khỏe mới có thể mang lại giá trị thực cho người dân và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp".

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Onsen Fuji đang nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong bắt nhịp xu hướng wellness real estate tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã triển khai chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat với mô hình Thera Home - tập trung phát triển hệ sinh thái trị liệu toàn diện dựa trên khoáng nóng tự nhiên, y học hiện đại và chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Thera Home được xem như một trong những đại diện đầu tiên của Việt Nam bắt nhịp với xu hướng trị liệu tỷ đô của châu Á. Dự án định vị mình là "căn hộ trị liệu" - nơi không gian sống được thiết kế như một liệu pháp, chứ không chỉ là chốn cư trú đơn thuần.

Khác với các dòng bất động sản truyền thống vốn tập trung vào tiện ích vật chất, Thera Home lấy triết lý phục hồi thân - tâm - trí làm trung tâm. Sự kết hợp giữa tự nhiên, y học và trị liệu tinh thần xuất hiện xuyên suốt từ thiết kế căn hộ đến không gian nội khu, tạo ra môi trường sống gắn liền với quá trình tái tạo sức khỏe mỗi ngày.

Điểm khác biệt rõ nhất của Thera Home so với các dự án trên thị trường là việc đưa hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng hoạt động liên tục 24/7 vào khu dân cư - mô hình vốn chỉ phổ biến tại các quốc gia có nền công nghiệp wellness phát triển.

Trung tâm y tế nội khu được xem như "trái tim vận hành" của dự án, nơi cư dân được theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra các chỉ số sinh học một cách thường xuyên và nhận hỗ trợ ngay lập tức khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Việc tích hợp y tế như một phần của đời sống giúp người lớn tuổi, người có bệnh nền hay những cá nhân cần chăm sóc phục hồi an tâm sinh hoạt mà không phải phụ thuộc vào hệ thống y tế bên ngoài.

Bên cạnh hệ thống y tế 24/7, mô hình căn hộ trị liệu còn ứng dụng công nghệ y sinh vào chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Các cảm biến được tích hợp trong căn hộ có thể hỗ trợ điều hòa nhịp tim, huyết áp, giấc ngủ, mức oxy máu… Nhờ đó, các chỉ số trong cơ thể được giữ ở trạng thái cân bằng, giúp xoa dịu căng thẳng, nâng chất lượng giấc ngủ và duy trì thể trạng ổn định cho người lớn tuổi. Với người cao tuổi, người làm việc cường độ cao hoặc người dễ rối loạn giấc ngủ, đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định sức khỏe dài hạn.

Điểm khác biệt rõ nhất của Thera Home so với các dự án trên thị trường là việc đưa hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng hoạt động liên tục 24/7

Giới đầu tư cho rằng Thera Home có khả năng đi đầu trong phân khúc bất động sản trị liệu tại Việt Nam nhờ hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế. Trong bối cảnh nhu cầu sống xanh - sống khỏe đang gia tăng, những dự án như Thera Home không chỉ đáp ứng nhu cầu thực mà còn mở ra dư địa tăng giá lớn khi wellness real estate đang trở thành loại hình sản phẩm được săn đón tại châu Á. Việc dự án bám sát xu hướng toàn cầu, đồng thời giải quyết trọn vẹn nhu cầu của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao - từ người lớn tuổi, giới trung lưu tới doanh nhân - khiến Thera Home trở thành điểm nhấn đáng chú ý của thị trường.

Sự xuất hiện của Thera Home không chỉ phản ánh nhu cầu sống khỏe của cư dân đô thị, mà còn mở ra một "biên đầu tư" mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Khi bất động sản bước vào kỷ nguyên trị liệu – nơi giá trị tăng theo sức khỏe và chất lượng sống – những mô hình tiên phong như Thera Home đang cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ rệt: đón đầu nhu cầu thật, bền vững, dài hạn. Đây không chỉ là xu hướng an cư mới, mà là cơ hội đầu tư vào tương lai của lối sống châu Á: sống an yên, sống chất lượng và sống lâu hơn.