Chưa từng có: Khu đô thị Olympic có tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, trở thành dự án bất động sản có quy mô lớn nhất lịch sử

Sáng 13/12, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chính. Dự án thành phần phân khu A phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao. Dự án thành phần phân khu B phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu C phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (Sân vận động đẳng cấp quốc tế). Dự án thành phần phân khu D phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (Sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy mô dân số của dự án khoảng 800.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư tổng thể để phục vụ khởi công công trình là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B của Khu đô thị thể thao Olympic. Địa điểm thực hiện thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Tổng diện tích dự án khoảng 2,1 ha; sơ bộ vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng.



