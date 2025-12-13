Địa ốc SGO tổng đại lý phân phối shophouse & thương phố Song Hong Diamond City

Quyết định này khẳng định uy tín của Địa Ốc SGO trên thị trường, đồng thời mở ra triển vọng phát triển nổi bật cho Song Hong Diamond City tại tâm điểm đô thị hóa của Hưng Yên.

Song Hong Diamond City – Đô thị trung tâm, động lực thương mại mới

Nằm trên trục phát triển đô thị phía Đông Hà Nội, Song Hong Diamond City sở hữu vị trí chiến lược, đóng vai trò là điểm trung chuyển giao thương quan trọng kết nối các khu vực lân cận. Dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích hoàn thiện cùng hạ tầng đồng bộ, đã hiện hữu và đi vào vận hành, tạo nên một trung tâm sống, kinh doanh, giải trí sôi động bậc nhất khu vực.

Ở giai đoạn 1, dự án đã gây tiếng vang khi toàn bộ giỏ hàng Chung cư Song Hong Diamond City được Địa Ốc SGO phân phối thành công và sold-out ngay trong sự kiện mở bán. Thành công này không chỉ là minh chứng cho sức hút của dự án mà còn cho thấy năng lực triển khai hiệu quả của Tổng đại lý Địa Ốc SGO.

Bước sang giai đoạn mới, dòng sản phẩm Shophouse & Thương phố tiếp tục được xem là "mũi nhọn thương mại", mang đến triển vọng khai thác kinh doanh dài hạn và gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Shophouse & Thương phố - dòng sản phẩm chiến lược trong giai đoạn mới

Giai đoạn tiếp theo của dự án tập trung vào dòng sản phẩm Shophouse & Thương phố - loại hình được đánh giá là có tiềm năng khai thác lớn nhờ vị trí mặt tiền thương mại và lưu lượng giao thương lớn trong khu vực.

Các căn shophouse được chủ đầu tư quy hoạch dọc theo tuyến phố trung tâm, liền kề trục giao thông huyết mạch và các tiện ích nội khu. Thiết kế linh hoạt 3 - 5 tầng cho phép kết hợp kinh doanh – dịch vụ tại tầng 1 và không gian ở hoặc cho thuê tại các tầng trên, tạo ra nguồn dòng tiền bền vững.

Trong khi đó, sản phẩm thương phố sở hữu lợi thế về mặt bằng rộng, tầm nhìn thoáng và vị trí đắc địa cận chợ đầu mối nông sản Sông Hồng. Nhờ được quy hoạch như một "trạm giao thương mới", các căn thương phố được định vị như "mảnh ghép thương mại hỗ trợ chợ đầu mối", tạo nền tảng để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị lâu dài.

Việc tung ra dòng sản phẩm thương mại trong bối cảnh dân cư và nhu cầu dịch vụ xã Việt Yên tăng trưởng nhanh giúp Song Hong Diamond City trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn.

Địa Ốc SGO tiếp tục đồng hành với vai trò Tổng đại lý

Theo đại diện Chủ đầu tư Sông Hồng, việc tiếp tục tin tưởng lựa chọn Địa Ốc SGO làm Tổng Đại lý ở giai đoạn mới xuất phát từ hiệu quả triển khai, năng lực vận hành và mức độ cam kết thể hiện xuyên suốt giai đoạn 1. Địa Ốc SGO được đánh giá cao nhờ chiến lược bán hàng bài bản, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và khả năng kết nối hiệu quả với nhóm khách hàng mục tiêu.

Ông Vũ Kim Tuấn – Tổng Giám đốc Địa Ốc SGO – cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh doanh cho chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo khách hàng tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư.

Động lực mới cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội

Việc chính thức ra mắt và phân phối dòng sản phẩm Shophouse & Thương phố tại Song Hong Diamond City được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung thương mại chất lượng cho xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên – địa phương đang thu hút dòng đầu tư công lớn và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Sự hoàn thiện của phân khu thương mại hứa hẹn tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng cư dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – dịch vụ tại khu vực trong dài hạn.

Buổi lễ ký kết khép lại trong không khí phấn khởi, khẳng định sự đồng hành chặt chẽ giữa CĐT Sông Hồng và Địa Ốc SGO, hướng đến mục tiêu chung: đưa Song Hong Diamond City trở thành khu đô thị kiểu mẫu – phồn vinh – hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực phía Đông Hà Nội.