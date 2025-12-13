Quá khủng: Dự án đại lộ ven sông Hồng có vốn đầu tư 855.000 tỷ đồng, metro đi ngầm dọc bờ sông và có chung cư cao tầng

Sáng 13/12, tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông; tạo lập không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hai bên sông Hồng.

Hội đồng thẩm định Thành phố đã tổ chức thẩm định đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hội đồng đã có báo cáo kết quả thẩm định để báo cáo HĐND Thành phố xem xét chủ trương thực hiện đầu tư dự án, đồng thời xem xét tiểu dự án thành phần ban đầu là hạng mục đầu tư công viên tại phường Phú Thượng, quy mô khoảng 20 ha, phục vụ lễ khởi công công trình dự kiến vào ngày 19/12/2025.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành các dự án thành phần độc lập, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai.

Bốn dự án thành phần trọng tâm: Cụ thể, Dự án thành phần 1 được triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 được triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Dự án thành phần 3, đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4, khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn triển khai dự án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực tài chính theo quy định và có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục chủ trương đầu tư trong 6 tháng.

Tiến độ thực hiện dự án được dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể và khu đô thị tái định cư nêu trên.

Cùng với dự án tổng thể, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đề xuất triển khai tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng. Tiểu dự án có địa điểm tại khu vực ngõ 148 An Dương Vương, trên diện tích đất công do UBND phường Phú Thượng quản lý, với quy mô khoảng 2ha và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.

Đây là hạng mục đầu tư nhằm phục vụ lễ khởi công công trình Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo chỉ đạo của Chính phủ.



