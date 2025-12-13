Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai cây cầu vượt sông Hương được đề xuất xây mới nằm ở đâu?

13-12-2025 - 19:06 PM | Bất động sản

Hai cây cầu mới vượt sông Hương qua khu vực cồn Hến (phường Vỹ Dạ) vừa được đề xuất đầu tư xây dựng nhằm tăng kết nối giao thông, thay thế cầu Phú Lưu nhỏ hẹp, xuống cấp và mở rộng không gian đô thị khu vực trung tâm TP. Huế.

Chiều 13/12, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, vừa có tờ trình gửi UBND thành phố xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường - cầu mới vượt sông Hương , kết nối khu vực cồn Hến (phường Vỹ Dạ) với các khu vực thuộc trung tâm TP. Huế.

Hai cây cầu vượt sông Hương được đề xuất xây mới nằm ở đâu?- Ảnh 1.

Huế sẽ đầu tư hơn 1.960 tỷ đồng xây dựng tuyến đường và hai cây cầu vượt﻿ sông Hương ở khu vực cồn Hến, nối phường Vỹ Dạ với phường Phú Xuân.

Theo đề xuất, tuyến đường - cầu mới có điểm đầu tại nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao quy hoạch Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,8 km, trong đó đoạn vượt sông Hương qua cồn Hến gồm hai cầu có chiều dài khoảng 400 m; đoạn đường trên cồn dài khoảng 190 m. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 1.960 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm.

Hai cây cầu vượt sông Hương được đề xuất xây mới nằm ở đâu?- Ảnh 2.

"Ốc đảo" cồn Hến hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống.

Hai cầu được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 26 m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, đồng bộ hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Do công trình nằm trong không gian cảnh quan đặc thù của sông Hương và kết nối trực tiếp khu du lịch, dịch vụ cồn Hến , Ban Quản lý dự án đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc để lựa chọn phương án tối ưu, hài hòa giữa công năng, mỹ quan và giá trị văn hóa.

Hai cây cầu vượt sông Hương được đề xuất xây mới nằm ở đâu?- Ảnh 3.

Cồn Hến được kết nối với bên ngoài bằng cây cầu cũ Phú Lưu có tải trọng nhỏ﻿, đã xuống cấp nguy hiểm.

Hiện nay, cồn Hến chỉ có cầu Phú Lưu rộng 3,28 m, tải trọng 5,5 tấn, đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác. Việc đầu tư hai cầu mới vượt sông Hương không chỉ thay thế cầu cũ mà còn góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng khả năng kết nối cồn Hến với các tuyến vành đai và mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung của TP. Huế.

Hai cây cầu vượt sông Hương được đề xuất xây mới nằm ở đâu?- Ảnh 4.

Khu vực cồn Hến còn có dự án chỉnh trang cồn Hến với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng vừa được thống nhất chủ trương đầu tư.﻿

Cồn Hến hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống, là nơi khởi nguồn món cơm, bún hến nổi tiếng của Huế. Khu vực này từng rơi vào tình trạng “quy hoạch treo” kéo dài hàng chục năm, trước khi được thống nhất giữ lại khu dân cư, chỉnh trang hạ tầng và định hướng phát triển giao thông bộ, đường xe đạp cùng các cầu kết nối hai bờ sông Hương từ năm 2022.

Bên cạnh dự án đường - cầu vượt sông Hương, UBND TP. Huế cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang cồn Hến với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, nhằm xây dựng kè chống sạt lở, đường dạo bộ , bãi đỗ xe và cải tạo khu vực này thành không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp ven sông Hương.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

