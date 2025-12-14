Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc muốn đầu tư loạt dự án đô thị, hạ tầng ở Quảng Trị

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc) nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, theo CTTĐT Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Nam tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc)

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế và các định hướng phát triển của tỉnh. Ông Nam nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị ngày càng có độ nhận diện cao hơn trên bản đồ Việt Nam cũng như quốc tế. Tỉnh giữ vai trò trung tâm kết nối của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar và các trục giao thông Bắc - Nam quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài 200km, nhiều hang động đẹp nổi tiếng cùng các tiềm năng nổi bật như năng lượng tái tạo, điện gió, logistics, công nghiệp chế biến, sản xuất công nghiệp, du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử…

Ông Nam đánh giá cao Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng, hiện đang vận hành hàng nghìn khu công nghiệp và nhiều dự án quy mô lớn tại châu Á, châu Âu và Trung Đông. Vị này mong muốn, Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cụ thể các lĩnh vực, dự án quan tâm đầu tư để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thành lập năm 1986, là một trong hai công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm và nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu suốt 11 năm liên tiếp. Tập đoàn sở hữu năng lực tổng thầu cấp 1 trong các lĩnh vực xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi, kiến trúc dân dụng và công nghiệp.

Đến nay, Tập đoàn đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý hơn 1.000 thành phố và hơn 3.000 khu đô thị, khu công nghiệp theo các mô hình BT, BOT, EPC, F+EPCO, PPP và nhiều hình thức hợp tác hiện đại khác.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND thành phố Hà Nội về hợp tác đầu tư giai đoạn 2023 - 2027 với tổng quy mô vốn trên 5 tỷ USD. Các dự án trọng điểm gồm: Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; tuyến đường sắt đô thị số 5 Hà Nội (Văn Cao - Hòa Lạc).

Thời gian qua, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông tại các tỉnh, thành phía Bắc và nhận được đánh giá cao từ chính quyền địa phương.

Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Trị và bày tỏ mong muốn nghiên cứu sâu hơn các cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời đề xuất đặt văn phòng đại diện tại tỉnh để thuận tiện trong kết nối và xúc tiến dự án.

Ông khẳng định Tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm và kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tới Quảng Trị tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư nếu tỉnh có nhu cầu.

Theo đó, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến việc đặt văn phòng đại diện, đồng thời thống nhất giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc chi tiết hơn nhằm thúc đẩy tiến trình hợp tác trong thời gian tới.

Dương Dương