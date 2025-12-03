Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM

Trước đây, khi tuyến metro số 1 vào vận hành thì giá trị bất động sản đã thay đổi rõ rệt. ghi nhận mức tăng từ 1,5 lần đến 3 lần trước và sau khi tuyến metro đi vào hoạt động. Đơn cử như Vinhomes Golden River, sát ga Ba Son (thuộc metro số 1). Giai đoạn 2017–2020, giá căn hộ tại đây chỉ quanh mức khoảng 80–150 triệu đồng/m², nhưng hiện rao bán đã lên mức khoảng 160–375 triệu đồng/m², tức gần gấp đôi sau vài năm.