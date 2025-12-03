Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM

03-12-2025 - 07:14 AM | Bất động sản

Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương sẽ được khởi công vào tháng 1/2026. Khi hoàn thành, tuyến được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm và cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, kết nối nhanh với sân bay Tân Sơn Nhất và tạo cú hích cho bất động sản.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 1.

Theo quy hoạch, metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 48 km với hơn 40 ga khi hoàn thành cả ba giai đoạn. Trong đó, đoạn Bến Thành – Tham Lương dài hơn 11 km với 10 ga dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 1/2026.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 2.

Toàn tuyến khoảng 9,2 km đi ngầm, tốc độ thiết kế tối đa 40 km/ha và 2 km trên cao, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h. Đoạn ngầm dài, chạy xuyên khu vực có mật độ công trình dày đặc khiến yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và tổ chức thi công càng trở nên phức tạp.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 3.

Khi đi vào vận hành, tuyến Bến Thành – Tham Lương sẽ kết nối nhanh trục trung tâm – sân bay – khu Tây Bắc, giúp rút thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15 phút, đồng thời chia sẻ áp lực cho trục Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh vốn thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 4.

Không chỉ thay đổi bức tranh giao thông, tuyến metro số 2 còn được kỳ vọng tạo lực đẩy cho bất động sản dọc tuyến, đặc biệt tại các khu vực gần ga. Dự kiến tuyến đi qua loạt khu vực phát triển với nhiều dự án quy mô như The One Central HCM, Vinhomes Golden River, khu đô thị An Sương…

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 5.

Trước đây, khi tuyến metro số 1 vào vận hành thì giá trị bất động sản đã thay đổi rõ rệt. ghi nhận mức tăng từ 1,5 lần đến 3 lần trước và sau khi tuyến metro đi vào hoạt động. Đơn cử như Vinhomes Golden River, sát ga Ba Son (thuộc metro số 1). Giai đoạn 2017–2020, giá căn hộ tại đây chỉ quanh mức khoảng 80–150 triệu đồng/m², nhưng hiện rao bán đã lên mức khoảng 160–375 triệu đồng/m², tức gần gấp đôi sau vài năm.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 6.

Savills, CBRE, và Knight Frank - ba đơn vị hàng đầu thế giới về tư vấn bất động sản - đều đã công bố các báo cáo chi tiết trong năm 2024-2025 chứng minh rằng bất động sản gần ga metro có giá cao hơn 15-30% so với bất động sản xa metro và tiềm năng tăng giá cũng cao hơn đáng kể trong dài hạn.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 7.

Về hiện trạng, tại khu vực điểm đầu tuyến, nhà ga Bến Thành sẽ đóng vai trò trung tâm kết nối của mạng lưới metro TP.HCM. Khu vực quanh chợ Bến Thành, nơi giao cắt của nhiều tuyến đường lớn, đã quen với cảnh quây rào, rào chắn tạm để phục vụ các công trình ngầm và các hạng mục hạ tầng liên quan.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 8.

Hiện dọc theo trục Cách Mạng Tháng Tám từ vòng xoay Dân Chủ kéo dài về phía công viên Lê Thị Riêng, mặt bằng cho dự án đã cơ bản được bàn giao. Nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh hai bên đường đã lùi sâu, trả lại phần diện tích bị ảnh hưởng để phục vụ thi công.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 9.

Công tác giải tỏa, di dời hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cơ bản đã hoàn tất. Hệ thống cáp, đường ống, hố ga được điều chỉnh, sắp xếp lại chờ dự án chính thức khởi công để bước vào giai đoạn đào hầm, xây dựng nhà ga và các công trình phụ trợ.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 10.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 11.

Về dài hạn, đoạn Bến Thành – Tham Lương chỉ là giai đoạn 1 trong bức tranh tổng thể của metro số 2. Sau khi hoàn thành đoạn này, tuyến sẽ tiếp tục được kéo dài theo giai đoạn 2 với hai nhánh: Bến Thành – Thủ Thiêm và Tham Lương – Bến xe An Sương, giúp kết nối mạnh hơn giữa trung tâm, khu Đông và cửa ngõ Tây Bắc.

Toàn cảnh khu vực được đầu tư hơn 50.000 tỷ làm metro, sẽ khởi công sau 2 tháng nữa ở TP.HCM- Ảnh 12.

Xa hơn, giai đoạn 3 dự kiến đưa tuyến vươn về khu Tây Bắc đến địa phận huyện Củ Chi cũ, hoàn chỉnh toàn tuyến số 2 với vai trò trục xương sống hướng Đông – Tây của mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Song song với đó, thành phố cũng đang thúc đẩy các tuyến metro 3a, 5, 4 và 4b, hướng tới hình thành mạng lưới 8 tuyến, tổng chiều dài hơn 200 km theo quy hoạch.

 Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu?

Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Quốc Hoàng

