Ở Hạ Long, đi làm Hà Nội bằng tàu điện cao tốc: Chuyện lạ Việt Nam nhưng có lạ với Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc?

Ở các quốc gia phát triển, việc người dân ngoại ô đi làm ở thành phố lớn đã trở nên phổ biến nhờ mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại. Tại Mỹ, hành trình đi làm từ các vùng ngoại ô 90-110 km đến các trung tâm kinh tế lớn như New York rất phổ biến. Tuyến tàu Trenton/Newark – Manhattan là một trong những tuyến đông khách nhất, hàng ngày phục vụ hàng trăm nghìn lao động đi lại bằng hệ thống NJ Transit và Amtrak.