Ở Hạ Long, đi làm Hà Nội bằng tàu điện cao tốc: Chuyện lạ Việt Nam nhưng có lạ với Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc?
Ở nhiều nước trên thế giới, người dân có thể ở cách thành phố hàng trăm km và đi làm hàng ngày bằng tàu điện cao tốc. Và tại Việt Nam, việc ngày ở Thủ đô, đêm ngủ bên biển có thể sẽ trở thành hiện thực với tuyến đường sắt mới của Vingroup.
Mới đây, VinSpeed (thuộc Vingroup) đã đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh dài 120 km với tổng mức đầu tư 5,3 tỷ USD. Tuyến chạy qua 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.
Tuyến có điểm đầu từ dự án Vinhomes Cổ Loa và điểm cuối ở dự án Vinhomes Hạ Long Xanh. Dự kiến, tuyến đường sắt cao tốc có thể khởi công cuối năm nay và vận hành vào năm 2028. Khi ấy, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long từ hơn 2 giờ hiện nay xuống còn 30 phút.
Trong tương lai, khi tuyến đường sắt tốc độ cao
Hà Nội – Quảng Ninh dài 120 km đi vào hoạt động, người dân ở Hạ Long cũng có thể dễ dàng đi làm tại Hà Nội. Điều này sẽ làm thay đổi hẳn cách sống và giá trị của bất động sản ở đô thị vệ tinh.
Ở các quốc gia phát triển, việc người dân ngoại ô đi làm ở thành phố lớn đã trở nên phổ biến nhờ mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại. Tại Mỹ, hành trình đi làm từ các vùng ngoại ô 90-110 km đến các trung tâm kinh tế lớn như New York rất phổ biến. Tuyến tàu Trenton/Newark – Manhattan là một trong những tuyến đông khách nhất, hàng ngày phục vụ hàng trăm nghìn lao động đi lại bằng hệ thống NJ Transit và Amtrak.
Ở Anh, từ nhiều thập kỷ, việc sống tại các vùng ngoại ô quanh London rồi đi làm bằng tàu điện là điều bình thường. Tuyến Brighton – London Victoria hay Reading – London Paddington dài 55-85 km luôn đông khách và giúp vận hành hiệu quả thị trường lao động thủ đô.
Pháp có hệ thống
đường sắt cao tốc TGV, hỗ trợ di chuyển với khoảng cách xa hơn 100 km, như tuyến Le Mans – Paris (~185 km) hoặc Reims – Paris (~130 km). Thời gian di chuyển giữa các thành phố này chỉ mất 45-60 phút nhờ tàu chạy tốc độ trên 300 km/h.
Trung Quốc có các tuyến như Bắc Kinh – Thiên Tân (117 km - 30 phút) hay Thượng Hải – Nam Kinh (301 km - gần 2 giờ). Hiện hơn 8 triệu người tại 22 thành phố đông dân nhất di chuyển trên 50 km mỗi ngày.
Nếu tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được xây dựng, người Việt có thể ngày làm Thủ đô, tối ngủ ven biển. Và 2 dự án ở đầu và cuối của tuyến đường sắt cao tốc này là Vinhomes Hạ Long Xanh và Vinhomes Cổ Loa dự kiến sẽ được hưởng lợi lớn.
Để dự án phát huy hiệu quả, Việt Nam cần đảm bảo hạ tầng đồng bộ, giá vé hợp lý, thời gian biểu linh hoạt và dịch vụ tiện ích đi kèm. Thành công của tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh sẽ mở tiền lệ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hướng tới phát triển bền vững.
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/o-ha-long-di-lam-ha-noi-bang-tau-dien-cao-toc-chuyen-la-viet-nam-nhung-co-la-voi-my-anh-phap-trung-quoc-205251125161604082.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM