‘Cú tất tay’ gần 50 tỷ USD với loạt khu đô thị lớn như thành phố của Vingroup

Hiện xu hướng làm đại đô thị rộng hàng nghìn ha ngày càng nở rộ. Theo ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư Công ty DKRA Group thì hai khoản chi phí lớn nhất của một dự án bất động sản là giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Hiện giá bất động sản tại khu vực trung tâm tăng nhanh, kéo theo chi phí đầu vào của dự án tăng cao.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải đi theo hai hướng: Hoặc phát triển các dự án cao tầng tại đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... hoặc phải mở rộng ra các khu vực xa trung tâm, cách 30-100 km, theo mô hình phát triển đô thị TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng).

Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) thì việc các đại dự án gia nhập thị trường là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển bất động sản.

Các đô thị nhỏ, truyền thống hầu hết có chất lượng không cao và không đáp ứng được nhu cầu sống của người dân. Do đó, việc phát triển các đại đô thị như hiện nay nhằm thay thế các đô thị kiểu cũ, hướng tới sự văn minh, hiện đại và chất lượng sống tốt hơn. Trong tương lai, các dự án đô thị không chỉ dừng lại ở 500-1.000 ha mà có thể lớn hơn rất nhiều.

Trong đó, Vinhomes là chủ đầu tư đi đầu trong việc xây dựng các đại đô thị rộng trên 1.000 ha. Chỉ trong năm 2025 và 2026, Vinhomes sẽ khởi công 4 khu đô thị với tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD. Nếu tính thêm 2 tuyến đường tàu cao tốc kết nối của VinSpeed thì tổng vốn đầu tư sẽ lên tới gần 50 tỷ USD. Con số này gấp 10 lần tổng mức đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1, bằng 3/4 tổng mức đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam và bằng khoảng 1/10 tổng GDP của Việt Nam năm 2024.

Dưới đây là thông tin chi tiết.

1. Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) là siêu dự án ESG++ đầu tiên của Vingroup với Tổng mức đầu tư đạt hơn 9 tỷ tỷ USD (217.000 tỷ đồng). Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất của tập đoàn ở thời điểm khởi công (tháng 4/2025)

Dự án có diện tích 2.870 ha, gấp gần 4 lần diện tích quận 1 cũ, trong đó gần một nửa là từ lấn biển. Dự án có quy mô dân số gần 230.000 người. Con số này còn lớn hơn nhiều thành phố trực thuộc tỉnh trước sáp nhập như Tân An (Long An cũ - 200.000 người) hay Phúc Yên (Vĩnh Phúc cũ 180.000 người) và gấp 3 lần số dân của huyện Cần Giờ cũ.

Vinhomes Green Paradise cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km đường bộ và cách Vũng Tàu khoảng 12 km đường biển. Để kéo gần khoảng cách, Vingroup dự kiến sẽ khởi công tuyến metro tốc độ cao 350 km/h nối dự án với ga Bến Thành sau một tháng nữa và vận hành thương mại vào đầu năm 2028. Khi ấy, thời gian đi từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ giảm từ khoảng hơn 2 tiếng xuống còn 15 phút. Ảnh minh họa bằng AI.

2. Vinhomes Hạ Long Xanh - Siêu dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất Vingroup

Vinhomes Hạ Long Xanh là dự án khổng lồ với diện tích hơn 4.100 ha, gần bằng diện tích quận Hà Đông và gấp 4 lần diện tích quận Ba Đình (Hà Nội trước sáp nhập). Dự án tọa lạc ở phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào ngày 19/12, tức là sau một tháng nữa.

Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 18 tỷ USD - cao nhất trong lịch sử Vingroup, gần gấp đôi dự án Vinhomes Green Paradise. Dự án sẽ cung cấp hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, phục vụ 244.000 dân. Thời gian triển khai dự kiến 10 năm. Trong ảnh là phối cảnh của dự án.

Và để kết nối dự án với Thủ đô, Vingroup thông qua VinSpeed sẽ xây dựng tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội -Quảng Ninh dài hơn 120 km, tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD. Dự kiến, tuyến sẽ được khởi công cuối năm nay và vận hành thương mại vào năm 2028. Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Vinhomes Hạ Long Xanh đến Hà Nội sẽ được rút ngắn còn 30 phút.

3. Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây - Đánh thức khu nam TP.HCM

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nằm ở huyện Cần Giuộc - Long An cũ (nay là xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh). Dự án có diện tích gần 1.100 ha với tổng vốn 3,1 tỷ USD. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm gồn nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Quy mô dân số dự kiến gần 90.000 người, bằng gần một nửa dân số huyện Cần Giuộc trước sáp nhập.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được khởi công vào tháng 8 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án nằm cách trung tâm TP.HCM 25 km và được kết nối bằng quốc lộ 50.

4. Khu Đô Thị Mới Cam Lâm - "Siêu Dự Án" 10 Tỷ USD Tại Khánh Hòa

Khu đô thị mới Cam Lâm (Khánh Hòa) là siêu dự án lớn bậc nhất hiện nay với tổng diện tích 10.400 ha (gần 20 lần quận Hoàn Kiếm, 10 lần quận Đống Đa và 2 lần quận Hà Đông, Hà Nội trước khi sáp nhập).

Khu đô thị mới Cam Lâm có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 10 tỷ USD (260.200 tỷ đồng), không kể bồi thường 25.000 tỷ đồng. Dự án sẽ là nơi ở của 584.000 người, tương đương dân số của cả tỉnh Cao Bằng.