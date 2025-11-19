‘Cú tất tay’ gần 50 tỷ USD với loạt khu đô thị lớn như thành phố của Vingroup
Sự bùng nổ của các dự án siêu quy mô hàng nghìn ha đang định hình lại bản đồ phát triển bất động sản Việt Nam. Tiên phong trong cuộc chạy đua này là Tập đoàn Vingroup, khi chỉ trong năm 2025 và 2026 sẽ khởi công 4 khu đô thị lớn với tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD.
- 15-11-2025Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes
- 09-11-2025Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở bán hơn 1.000 căn nhà ở xã hội tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam
- 05-11-2025Vì sao Vinhomes Green Paradise là ứng viên sáng giá của “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”?
Hiện xu hướng làm đại đô thị rộng hàng nghìn ha ngày càng nở rộ. Theo ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư Công ty DKRA Group thì hai khoản chi phí lớn nhất của một dự án bất động sản là giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Hiện giá bất động sản tại khu vực trung tâm tăng nhanh, kéo theo chi phí đầu vào của dự án tăng cao.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải đi theo hai hướng: Hoặc phát triển các dự án cao tầng tại đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... hoặc phải mở rộng ra các khu vực xa trung tâm, cách 30-100 km, theo mô hình phát triển đô thị TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng).
Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) thì việc các đại dự án gia nhập thị trường là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển bất động sản.
Các đô thị nhỏ, truyền thống hầu hết có chất lượng không cao và không đáp ứng được nhu cầu sống của người dân. Do đó, việc phát triển các đại đô thị như hiện nay nhằm thay thế các đô thị kiểu cũ, hướng tới sự văn minh, hiện đại và chất lượng sống tốt hơn. Trong tương lai, các dự án đô thị không chỉ dừng lại ở 500-1.000 ha mà có thể lớn hơn rất nhiều.
Trong đó, Vinhomes là chủ đầu tư đi đầu trong việc xây dựng các đại đô thị rộng trên 1.000 ha. Chỉ trong năm 2025 và 2026, Vinhomes sẽ khởi công 4 khu đô thị với tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD. Nếu tính thêm 2 tuyến đường tàu cao tốc kết nối của VinSpeed thì tổng vốn đầu tư sẽ lên tới gần 50 tỷ USD. Con số này gấp 10 lần tổng mức đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1, bằng 3/4 tổng mức đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam và bằng khoảng 1/10 tổng GDP của Việt Nam năm 2024.
Dưới đây là thông tin chi tiết.
1. Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ
2. Vinhomes Hạ Long Xanh - Siêu dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất Vingroup
3. Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây - Đánh thức khu nam TP.HCM
4. Khu Đô Thị Mới Cam Lâm - "Siêu Dự Án" 10 Tỷ USD Tại Khánh Hòa
An ninh Tiền tệ