Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở bán hơn 1.000 căn nhà ở xã hội tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo về việc 1.040 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Tràng Cát (giai đoạn 1) chính thức đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đây là đợt thứ 2 Sở Xây dựng xác nhận nguồn cung nhà ở xã hội quy mô lớn tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng rõ rệt hơn vào nguồn cung thực chất, có pháp lý minh bạch trong thời gian tới.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Vinhomes. 1.040 căn hộ được thông báo đủ điều kiện kinh doanh nằm tại các khối nhà thuộc lô NXH2, gồm 8 block.

Theo Sở Xây dựng, toàn bộ số căn hộ này đã đáp ứng đầy đủ điều kiện bán, cho thuê mua theo Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành về nhà ở xã hội. Hồ sơ đầu tư, quy hoạch, thiết kế, môi trường, PCCC và nghiệm thu phần móng đều đã hoàn thiện.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực toàn bộ thông tin công bố; chỉ được ký hợp đồng mua bán hoặc cho thuê mua sau khi công bố giá bán theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Vinhomes phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến bảo lãnh, báo cáo tiến độ, kiểm toán - quyết toán chi phí đầu tư.

Thời điểm tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu đồng/m2, tối đa 31,99 triệu đồng/m2. Như vậy, bình quân giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án này là 23,5 triệu đồng/m2.

Trước đó, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng vừa công bố giá bán gần 1.500 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, phường Tân Hưng. Theo đó, giá bán tạm tính căn hộ nhà ở xã hội tại dự án là 17,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính phí bảo trì. Mức giá này do liên danh chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Newland và Công ty CP Đầu tư NHS đề xuất và được Công ty cổ phần Coninco - Thăng Long thẩm tra.



