Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu, con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được

Bài toán mới chỉ tính 240 ngày đi làm/năm, chưa tính các chuyến đi khác hay rủi ro khi kẹt xe. Dù vậy, các số liệu cho thấy nhà gần metro “đắt” hơn không chỉ vì hạ tầng, mà vì người mua đang trả tiền để có thêm thời gian sống cho chính mình.