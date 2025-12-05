Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu, con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được

05-12-2025 - 06:56 AM | Bất động sản

Trong cả cuộc đời, ngôi nhà gần metro có thể giúp bạn bớt đi gần 2 năm chôn chân trên đường. Nếu tính ra tiền công lao động, nó có thể tương đương cả tỷ đồng.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 1.

Những năm gần đây, căn hộ gần metro tại Hà Nội và TP.HCM liên tục tăng giá. Savills, CBRE, và Knight Frank - ba đơn vị hàng đầu thế giới về tư vấn bất động sản - đều đã công bố các báo cáo chi tiết trong năm 2024-2025 chứng minh rằng bất động sản gần ga metro có giá cao hơn 15-30% so với bất động sản xa metro. Sự chênh lệch này dấy lên câu hỏi: Nhà gần metro có thật sự “đáng tiền”?

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 2.

Để trả lời câu hỏi này, bài viết sử dụng dữ liệu từ hai tuyến đang khai thác: Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (gần 20km, 29–32 phút ở TP.HCM) và Cát Linh – Hà Đông (13 km, 23 phút ở Hà Nội). Giả định một người đi làm 5 ngày/tuần, 48 tuần/năm (240 ngày), sử dụng metro 2 lượt/ngày trong 50 năm, rồi so sánh với việc di chuyển bằng xe máy/ô tô giờ cao điểm.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 3.

Metro số 1 vận hành với thời gian toàn tuyến khoảng 30–32 phút, dừng 1–2 phút mỗi ga, giãn cách 6–8 phút/chuyến. Nhờ tách khỏi giao thông mặt đất, tuyến kết nối từ Suối Tiên – Thủ Đức đến Bến Thành gần như không bị ảnh hưởng bởi ùn tắc.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 4.

Trong khi đó, cùng quãng đường này, đi xe máy hoặc ô tô giờ cao điểm qua Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm và đường Lê Lợi thường mất 60–75 phút, có ngày mưa lên tới 90 phút. Một số báo cáo ghi nhận có thời điểm xe mất 2 giờ cho 12 km, tức tốc độ dưới 10 km/h.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 5.

Bài toán lấy kịch bản “bảo thủ”: 70 phút/lượt bằng đường bộ và 30 phút/lượt bằng metro, chênh 40 phút. Như vậy, mỗi ngày với 2 lượt đi – về, người đi làm tiết kiệm khoảng 80 phút, tương đương 1,33 giờ. Nhân với 240 ngày/năm, người dùng metro có thể tiết kiệm khoảng 320 giờ/năm.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 6.

Trong 50 năm, tổng thời gian tiết kiệm đạt 16.000 giờ. Quy đổi theo 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, con số này tương đương khoảng 1,8 năm sống liên tục không phải “chôn chân” trên đường. Đây là thời gian người dân tránh được ùn tắc, mệt mỏi và stress của giờ cao điểm.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 7.

Tại Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông dài 13 km, 12 ga, vận hành ổn định với thời gian toàn tuyến khoảng 23 phút. Tần suất 6–10 phút/chuyến giúp người dân Hà Đông di chuyển vào trung tâm thuận tiện hơn so với phương tiện cá nhân.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 8.

Trước khi có metro, tuyến Hà Đông – trung tâm qua Nguyễn Trãi thường xuyên được nhắc là “điểm đen ùn tắc”, nhất là khu vực Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở. Với quãng 13km, nếu tốc độ trung bình giờ cao điểm chỉ khoảng 15 km/h, thời gian di chuyển vào khoảng 50 phút/lượt. So với metro 23 phút, mỗi lượt có thể tiết kiệm 25–30 phút.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 9.

Chênh lệch 30 phút/lượt giúp người đi làm tiết kiệm khoảng 60 phút/ngày, tương đương 1 giờ. Với 240 ngày làm việc/năm, thời gian “được trả lại” là 240 giờ mỗi năm. Trong 50 năm, tổng cộng 12.000 giờ, tương đương khoảng 1,37 năm. Nghĩa là người sống gần ga Hà Đông, đi metro đều đặn, có thể giữ lại cho mình gần một năm rưỡi không phải chen chúc trên Nguyễn Trãi.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 10.

Nếu tính trung bình căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 60m2 gần metro có giá cao hơn căn hộ tương tự xa metro 20%, tức khoảng 800 triệu đến một tỷ đồng. Con số này sẽ hoàn toàn xứng đáng với nhóm người có thu nhập cao vì nó sẽ giúp họ tiết kiệm được khoảng 1,5 năm cuộc đời chỉ ở trên đường.

Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu? Con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được- Ảnh 11.

Bài toán mới chỉ tính 240 ngày đi làm/năm, chưa tính các chuyến đi khác hay rủi ro khi kẹt xe. Dù vậy, các số liệu cho thấy nhà gần metro “đắt” hơn không chỉ vì hạ tầng, mà vì người mua đang trả tiền để có thêm thời gian sống cho chính mình.

Huy Nguyễn

