Nhà gần metro đáng giá bao nhiêu, con số giật mình mà bạn không tưởng tượng được
Trong cả cuộc đời, ngôi nhà gần metro có thể giúp bạn bớt đi gần 2 năm chôn chân trên đường. Nếu tính ra tiền công lao động, nó có thể tương đương cả tỷ đồng.
Huy Nguyễn
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
