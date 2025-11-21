Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

21-11-2025 - 12:59 PM | Bất động sản

Tuyến đường là một trong những hạ tầng then chốt để hoàn thiện trục giao thông hướng Bắc của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng đoạn 2 tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,04km; Diện tích sử dụng đất khoảng 22,9 ha. Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc.

Quy mô mặt cắt ngang đoạn từ Km0+00-:-Km0+656,89: Bnền= 40,0m; Đoạn từ Km0+656,89-:-Km4+042,79: Bnền= 50,0m.

Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn- Ảnh 1.

Đoạn tuyến được phê duyệt có chiều dài khoảng 4,04 km, sử dụng hơn 22,9 ha đất.

Dự án bao gồm các hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường, hè đường, cây xanh, dải phân cách giữa, thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, cống thoát nước ngang, hào kỹ thuật, tường chắn, hoàn trả mương, an toàn giao thông, hệ thống cấp nước và PCCC, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác…

Dự án do UBND xã Sóc Sơn làm Chủ đầu tư với mục tiêu kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông đã thực hiện như tuyến đường từ đường tỉnh 131 đến QL3 và Dự án đoạn 1 tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp hiện đang triển khai thi công.

Dự án do UBND xã Sóc Sơn làm Chủ đầu tư với mục tiêu kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông đã thực hiện như tuyến đường từ đường tỉnh 131 đến QL3 và Dự án đoạn 1 tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp hiện đang triển khai thi công. Tuyến đường góp phần hoàn thiện từng bước quy hoạch để phát triển khu đô thị vệ tinh đã được UBND Thành phố phê duyệt, tạo động lực phát triển, thu hút các nhà đầu tư để đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị vệ tinh nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển và quy hoạch đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tuyến đường góp phần hoàn thiện từng bước quy hoạch để phát triển khu đô thị vệ tinh đã được phê duyệt, tạo quỹ hạ tầng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện khả năng đi lại của người dân trong khu vực.

Dương Dương

