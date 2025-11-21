Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị

Hàng loạt siêu khu đô thị được lên kế hoạch

Thời gian gần đây, UBND TP Hà Nội liên tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các khu đô thị với mua mô hàng nghìn hecta. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử.

Cụ thể, phân khu đô thị XB-5 thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.971 ha. Phía Bắc giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 1 (Bắc Sông Hồng), E3 và đất nông nghiệp xã Nội Bài. Phía Nam giáp phân khu đô thị E1-3, E2-3 và Vành đai 3. Phía Đông giáp phân khu đô thị XB-4. Phía Tây giáp phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 1 (Bắc Sông Hồng).

Về tính chất, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là vùng đệm xanh giới hạn sự phát triển giữa đô thị Đông Anh, Mê Linh và đô thị Sóc Sơn trước đây. Đồng thời, là hành lang du lịch ven sông Cà Lồ, hình thành một số khu ở sinh thái mật độ thấp, đầu mối giao thông đường hàng không của quốc gia và vùng với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Tại đây có các chức năng sử dụng đất chính như đất đơn vị ở (hiện trạng và quy hoạch); đất dịch vụ công cộng đô thị; đất hạ tầng đầu mối kết hợp phát triển chức năng đô thị theo mô hình TOD (khu vực sân bay Nội Bài); đất du lịch; đất cụm công nghiệp...

Tiếp đến là phân khu đô thị E5-1A, E5-1B, tỷ lệ 1/2.000. Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực đô thị phía Đông Bắc Hà Nội, thuộc địa giới hành chính xã Đông Anh và xã Phù Đổng. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 3.272 ha.

Về ranh giới, phía Bắc giáp phân khu đô thị khu vực phía Đông xã Thư Lâm. Phía Tây Bắc giáp phân khu đô thị XB-2, E2-4. Phía Đông Bắc giáp Vành Đai 3 và tỉnh Bắc Ninh. Phía Tây Nam giáp đê sông Đuống. Phía Đông Nam giáp phân khu đô thị Khu vực mở rộng phía Đông đô thị trung tâm TP Hà Nội.

Về tính chất, đây là khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm, đóng vai trò là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô. Bên cạnh đó, hình thành các trung tâm vui chơi, giải trí, công viên chuyên đề hiện đại, đẳng cấp quốc tế, phát triển không gian xanh dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống.

Bên cạnh đó, dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha đất, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã, gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.

Dự án được phân chia thành 3 vùng chức năng đô thị theo 3 đoạn dọc sông Hồng. Đáng chú ý, dự án gồm 2 tuyến đường bộ chạy 2 bên bờ sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 92,42km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thiết kế quy mô mặt cắt ngang 4-6 làn xe. Trong dự án có 2 tuyến đường sắt đô thị monorail (tàu điện một ray)...

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Quy mô nghiên cứu dự án là 16.000ha. Trong đó, bao gồm khu A (quy mô lập quy hoạch 3.280 ha, thuộc phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh); khu B (4.560 ha, thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa); khu C (4.498 ha, thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín) và khu D (3.743 ha, thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hoà).

Đại đô thị là xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, việc các đại dự án gia nhập thị trường là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển bất động sản. Các đô thị nhỏ, truyền thống hầu hết có chất lượng không cao và không đáp ứng được nhu cầu sống của người dân. Do đó, việc phát triển các đại đô thị như hiện nay nhằm thay thế các đô thị kiểu cũ, hướng tới sự văn minh, hiện đại và chất lượng sống tốt hơn.

Đồng thời, sự ra đời của những dự án có quy mô lớn còn góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động, giúp người mua nhà có thêm nhiều lựa chọn, phân khúc. Hơn hết, việc kiến tạo những đô thị mang tầm vóc thế giới sẽ hấp dẫn nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong tương lai, các dự án đô thị không chỉ dừng lại ở 500-1.000ha mà có thể lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc phát triển những siêu dự án đòi hỏi chủ đầu tư phải có tầm nhìn và năng lực tài chính tốt.

Theo thống kê của Savills, các quý gần đây, nguồn cung nhà ở tại Thủ đô Hà Nội đến chủ yếu từ các dự án phức hợp quy mô lớn dạng đại đô thị với phân khúc chủ đạo là căn hộ, biệt thự, nhà liền kề.

Chuyên gia của Savills nhận xét mặc dù không sở hữu vị trí ở khu vực trung tâm thành phố nhưng những dự án đại đô thị vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi người mua và nhà đầu tư.



