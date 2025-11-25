Hà Nội chốt xong hơn 10ha tái định cư, tuyến đường và cầu được mong chờ nhất phía Tây thủ đô có chuyển biến mới

Quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) gồm: gần 1,5 ha tại phường Đông Ngạc, hơn 2,5 ha tại phường Phú Diễn, hơn 2 ha tại phường Tây Tựu và 4,35 ha tại phường Thượng Cát.

Dự án cầu Thượng Cát sẽ sử dụng khu đất 4,35 ha tại phường Thượng Cát (trùng với diện tích đã bố trí cho dự án đường Tây Thăng Long) để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng tại địa phương.

UBND TP nhấn mạnh, việc bố trí tái định cư phải phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đồng thời phù hợp với tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND hai phường Đông Ngạc và Thượng Cát.

UBND các phường Thượng Cát, Tây Tựu, Đông Ngạc và Phú Diễn được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư, hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất. Đồng thời, các phường cần phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh các ô đất có chức năng cây xanh, bãi đỗ xe sang đất ở tái định cư, đảm bảo phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật.

Việc bố trí quỹ đất tái định cư được xem là "chìa khóa" để triển khai hai dự án giao thông trọng điểm. Khi hoàn thành, đường Tây Thăng Long sẽ trở thành trục xương sống mới kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, giảm tải cho đường Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 và quốc lộ 32.

Cầu Thượng Cát cùng đường hai đầu cầu sẽ thay thế hoàn toàn phà Thượng Cát hiện hữu, xóa bỏ nút thắt giao thông trên sông Hồng và tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các quận, huyện cũ như Bắc Từ Liêm, Đông Anh và Mê Linh.

Trước đó vào năm 2019, Hà Nội khởi công Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng), tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên công trình mới đạt khoảng 50% tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến dự án tạm ngưng thi công trong thời gian dài.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,2km, quy mô mặt cắt ngang 60,5m với 10 làn xe, qua địa bàn 2 phường Cổ Nhuế 2 và Minh Khai. Trên tuyến sẽ được xây dựng cầu bắc qua sông Nhuệ.

Hiện nay, dọc hai bên trục Đại lộ Tây Thăng Long có chiều dài 33 km, mặt cắt 60,5 m, 10 làn xe đã xuất hiện một số dự án của các tập đoàn bất động sản. Trong đó, nổi bật về quy mô phải kể đến Vinhomes Wonder City (Vinhomes Đan Phượng) của Tập đoàn Vingroup và dự án Noble Palace Tây Thăng Long do Sunshine Group làm chủ đầu tư, hay Avenue Garden với hơn 100 căn biệt thự và shophouse trên khu đất 2,6 ha.

Các dự án lớn bám trục đại lộ Tây Thăng Long.

Trong khi đó, dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu vừa được khởi công ngày 10/10 vừa qua, có tổng chiều dài 5,226 km, trong đó cầu chính dài 780 m, cầu dẫn 3,125 km, đường hai đầu cầu 1,321 km; tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cầu được thiết kế 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính 35 m. Điểm đầu dự án tại nút giao với đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát; điểm cuối tại nút giao với đường 23B, xã Thiên Lộc.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát sẽ góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, nối thông toàn tuyến đường Vành đai 3,5 từ phía Nam lên phía Bắc Sông Hồng; mở thêm đường kết nối phía Tây, Tây Nam Thủ đô giữa các quận, huyện phía Bắc và Nam Sông Hồng; góp phần kết nối liên thông với các tuyến đường khung quan trọng của Thủ đô.

Bên cạnh đó, cây cầu tạo tiềm lực kinh tế và nâng cao giá trị bất động sản cho những khu vực mà Tuyến đường đi qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng các quận, huyện cũ như: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì, Hà Đông, Hoài Đức và các địa phương khu vực phía Bắc sông Hồng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.



