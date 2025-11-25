Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc được xem là ba hình mẫu tiêu biểu để phân tích phần nào tính khả thi của VinSpeed. Đơn cử là tuyến cao tốc đầu tiên trên thế giới tại Nhật Bản - Tokaido Shinkansen dài 515 km, thi công 1959–1964, mất 5 năm, một kỳ tích vào thời kỳ 1960. Các tuyến Shinkansen hiện đại thường mất 8–10 năm toàn chu trình, trong đó thi công hạ tầng 4–6 năm cho vài trăm km. Với 50 km, tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ cần 2–4 năm thi công thuần. Ảnh: Wikipedia