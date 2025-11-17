Vingroup, Masterise Group, Sun Group nhập cuộc đua làm đường sắt, cao tốc, cảng biển, biến hạ tầng trở thành “vũ khí” gia tăng giá trị dự án

Thời gian gần đây, các tập đoàn lớn như Vingroup, Masterise Group hay Sun Group, Văn Phú Invest đang âm thầm chuyển hướng chiến lược – từ phát triển đơn thuần các dự án bất động sản, sang chủ động đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và đô thị. Cuộc đua này cho thấy một xu thế rõ ràng: bất động sản và hạ tầng không thể tách rời, và hạ tầng chính là công cụ giúp tăng giá trị dự án, mở rộng quỹ đất và kết nối vùng kinh tế.

Nổi bật trong cuộc đua này là Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với loạt dự án hạ tầng quy mô trải dài từ Bắc vào Nam. Tập đoàn không xây hạ tầng để "làm đẹp", mà xây để gia tăng giá trị hệ sinh thái. Tại các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) hay Vinhomes Grand Park (TP.HCM), Vingroup đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho hệ thống đường nội khu, cầu vượt, công viên, và các tuyến kết nối trục giao thông chính.

Tầm nhìn hạ tầng của Vingroup được hiện thực hóa thông qua VinSpeed, công ty con thành lập tháng 5/2025, vốn điều lệ 33.000 tỷ đồng, do ông Phạm Nhật Vượng nắm 51%. Mỗi dự án VinSpeed đề xuất đều gắn trực tiếp với quỹ đất và dự án bất động sản: Tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh (124 km, vốn đầu tư 153.000 tỷ đồng) sẽ kết nối Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) và Vinhomes Hạ Long Xanh.

Tại phía Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ (48,7 km, 85.650 tỷ đồng) và tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu trực tiếp kết nối với siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise, đưa vùng đất hoang sơ Cần Giờ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong khi đó, lĩnh vực hàng hải cũng không bị bỏ ngỏ: Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn (Hải Phòng, 4.300 ha, 14,2 tỷ USD) và Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh, 964 ha, 13.200 tỷ đồng) sẽ trở thành "hậu phương" cho dòng bất động sản công nghiệp mới, hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi cung ứng VinFast.

Ngoài ra, VinSpeed còn đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng quốc gia, nổi bật là đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dài 1.541 km, tổng vốn 67 tỷ USD, đi qua 20 tỉnh, thành phố, tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2035, nhưng VinSpeed đề xuất rút ngắn còn 5 năm, vận hành trước 2031, kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến để bù chi phí và tạo hành lang đô thị mới.

Trong khi Vingroup tập trung vào các đại đô thị tự chủ, Masterise Group chọn hướng đi khác: "bắt tay trực tiếp với hạ tầng". Bên cạnh các dự án cao cấp, Masterise còn tham gia vào các dự án cao tốc, sân bay, cầu và metro vùng, áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development).

Dự án lớn nhất là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), tổng vốn đầu tư hơn 195.000 tỷ đồng, tiêu chuẩn 4E – ICAO, công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Masterise góp hơn 29.000 tỷ đồng (15%) và lập công ty con để làm chủ đầu tư, hướng tới chứng nhận 5 sao Skytrax. Khi hoàn thành, sân bay sẽ trở thành trung tâm logistics hàng không miền Bắc, kết nối tam giác Hà Nội – Bắc Ninh – Quảng Ninh, đồng thời là "cánh cửa" nâng giá trị cho Lumiere Orient Pearl và Masteri Lakeside, biến khu Đông Hà Nội thành trung tâm kết nối quốc tế.

Tại phía Nam, Masterise đề xuất cao tốc Long Thành - Hồ Tràm (dài khoảng 42km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng, khởi công dự kiến 2026), trực tiếp nâng giá trị The Grand Hồ Tràm và LUMIÈRE Boulevard.

Hai dự án cầu quan trọng là Phú Mỹ 2 (16,7 km, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng) và cầu Cần Giờ (10.000–15.000 tỷ đồng) mà doanh nghiệp đề xuất sẽ kết nối các khu TOD, bao gồm Masteri Milennium và M-ONE Gia Định.

Sun Group trong thời gian qua đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng chiến lược tại các khu vực du lịch trọng điểm như Quảng Ninh. Những dự án hạ tầng lớn từ sân bay, cảng tàu, đến các tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông thuần túy, mà còn là công cụ nâng tầm giá trị các dự án bất động sản du lịch và đô thị mà Sun sở hữu.

Tại Quảng Ninh, nơi Sun Group đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, các dự án như Cảng Tàu Khách Quốc Tế Hạ Long, Cảng Hàng Không Quốc Tế Vân Đồn và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái đã trở thành đòn bẩy quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ còn 2 -3 giờ. Nhờ đó, các dự án như tổ hợp công viên Sun World Hạ Long, Sun Elite City, khu đô thị Sun Grand City Feria, khu nghỉ dưỡng Premier Village Ha Long Bay Resort hưởng lợi, thu hút dòng khách du lịch cao cấp, nâng cao công suất khai thác cho thuê.

Bên cạnh đó, Sun Group đang hoàn thiện hệ sinh thái hàng không thông qua hai thương hiệu: Sun Air và Sun PhuQuoc Airways. Sự kết hợp này giúp Sun Group mở rộng dòng khách ổn định và đa dạng cho toàn bộ hệ thống nghỉ dưỡng – giải trí – bất động sản tại đảo ngọc.

Tại Phú Quốc, các dự án của Sun Group tiếp tục được hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược hàng không, bao gồm Sun World Hòn Thơm Paradise Island, Cầu Hôn và công viên nước Aquatopia; các khu bất động sản liền kề như Sun Grand City Hillside Residence, Sun Premier Village Primavera, Sun Tropical Village và Sun Grand City New An Thoi. Phía Bắc đảo, Sun Secret Valley.

Ngoài ba tên tuổi trên, cuộc đua còn xuất hiện một số ông lớn khác như Thaco đề xuất đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (3,4 tỷ USD), đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; Văn Phú Invest (VPI) đề xuất nghiên cứu thực hiện dự án "Xây dựng trục Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng" tại Hà Nội với quy mô 11.000 ha, vốn 300.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT cùng Đèo Cả và VPBank.