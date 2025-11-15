Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng

Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị. (Ảnh: VGP)

Dự án được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E; cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ và là sân bay quân sự cấp II đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm.

Dự án được đầu tư xây dựng theo 3 giai đoạn: Quy mô đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành trước năm 2026; quy mô đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành đến năm 2030; quy mô đầu tư xây dựng các công trình sau năm 2030; bao gồm tổng diện tích 265 ha, ngân sách địa phương (đầu tư công), tổng vốn đầu tư 233 tỷ đồng.

Hiện dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 239 ha bảo đảm để thi công các hạng mục; còn 25,9 ha không ảnh hưởng đến các hạng mục thi công (đang chờ hoàn thành khu tái định cư nên chưa di dời). Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển phát biểu tại lễ khởi công Dự án CHK Quảng Trị hồi tháng 7/2024.

Từ khi khởi công vào ngày 6/7/2024, nhà đầu tư đã và đang tích cực triển khai thi công xây dựng các công trình đầu tư xây dựng trước năm 2026 theo hợp đồng BOT đã được ký kết.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư 5.821 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn là 47 năm 2 tháng. Dự kiến đến tháng 7/2026, CHK Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.

Tại Quảng Trị, Tập đoàn T&T đang được nghiên cứu và triển khai loạt dự án bất động sản gồm: Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải có quy mô 13,45ha với tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng, xây dựng trên địa bàn xã Cửa Việt; Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, quy mô 48,96ha.

Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân Golf Cam Lộ được xây dựng trên địa bàn xã Cam Lộ với quy mô khoảng 378,88ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng; Tổ hợp Công nghiệp hàng không – Logistics – dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất xây dựng với quy mô khoảng 10.800ha.