Sau hơn 1 tháng khởi công "siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên, giá bất động sản xung quanh có sóng

Siêu cầu Trần Hưng Đạo tăng vốn lên 16.226 tỷ đồng

Cầu Trần Hưng Đạo được tổ chức khởi công vào ngày 9/10/2025. Sau hơn 1 tháng, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo nghị quyết số 10 ngày 25/2/2025 của HĐND TP. Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6km; điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm cũ), điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên cũ). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Điểm đầu tuyến là ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Long Biên và Bồ Đề). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh phương án phân chia dự án thành phần. Cụ thể, với nhóm dự án giải phóng mặt bằng gồm 3 dự án.

Giá đất xung quanh tăng mạnh, cao nhất từ trước đến nay

Cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân và phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội dọc sông Hồng.

Bên cạnh đó, cây cầu này kết nối từ phường Hoàn Kiếm sang Long Biên trở thành động lực mạnh mẽ, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội.

Tại Long Biên, với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và vị trí chiến lược đang chứng kiến sự chuyển biến rõ rệt về giá bất động sản khi cầu Trần Hưng Đạo đi vào khởi công.

Theo khảo sát của chuyên trang Batdongsan.com.vn, giá đất tại phường Long Biên đang giao dịch phổ biến ở mức 214 triệu đồng/m2, tăng 38% trong vòng 1 năm qua và mức giá phổ biến trong tháng 10 và cao nhất trong vòng 6 năm.

Không chỉ riêng giá thổ cư, giá các dự án chung cư, căn hộ cao cấp tại khu vực Long Biên cũng tăng mạnh từ 30 – 40% trong vòng 1 năm. Dự án Vinhomes Symphony đang có mức giao dịch từ 100 – 120 triệu/m2. Dự án Sunshine Green Iconic đang có giá dao động gần 100 triệu đồng/m2, hay dự án Platinum của CTCP đầu tư phát triển nhà Thăng Long thông tin giá bán dự kiến 130 tiệu/m2. Theo ghi nhận thị trường, sắp tới Sunshine Group đang có thông tin giá bán cao tầng dự kiến từ 160 triệu/m2, thấp tầng với giá dự kiến gần 400 triệu đồng/m2.

Theo bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills, theo cơ chế thị trường, hạ tầng giao thông phát triển đến đâu, giá trị bất động sản tăng theo đến đó, đặc biệt tại các khu vực có kết nối giao thông thuận lợi. Do vậy, đất nền ăn theo quy hoạch hạ tầng ven khu vực sông Hồng thời gian gần đây dậy sóng là xu hướng tất yếu.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho biết: Trên thực tế, không phải đợi đến khi hạ tầng triển khai hay hoàn thành thì bất động sản mới "ăn theo" mà ngay từ khi mới chỉ có thông tin quy hoạch, giá đất đã tăng rất cao. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các quy hoạch các dự án hạ tầng luôn là yếu tố then chốt để quyết định mức tăng giá bất động sản.

Đánh giá về thị trường căn hộ chung cư tại Long Biên, ông Đính chia sẻ thêm, Long Biên có vị trí rất gần với trung tâm, giáp với quận Hoàn Kiếm nơi giá trị bất động sản đã đạt đỉnh. Do đó, khu vực này hoàn toàn có khả năng trở thành khu trung tâm bất động sản mới với nhiều dư địa tăng trưởng.

Dự báo về thị trường bất động sản Long Biên, Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing cho rằng, Long Biên sẽ tiếp tục là một trong những quận triển vọng của bất động sản trong năm 2025.