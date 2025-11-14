Chưa từng có: 4 dự án quan trọng quy mô hơn 253.000 tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công trong cùng 1 ngày

Tin tại Hội nghị giao ban tháng 10/2025 của Bộ Xây dựng diễn ra mới đây, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 4 dự án gồm: Mở rộng đoạn Cam Lộ - La Sơn; Hoàn thiện hầm Thần Vũ; Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đầu tiên là dự án mở rộng tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng chiều dài khoảng 98km, đi qua địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế. Giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22-23,25m.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây lắp mở rộng, đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, giải phóng mặt bằng, hệ thống điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ, các chi phí khác và chi phí dự phòng.

Tiếp theo hoàn thiện hầm Thần Vũ, đoạn qua xã Tân Châu đến xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, với tổng chiều dài 8,2 km.

Dự án gồm xây dựng ống hầm nhánh trái (hướng Bắc - Nam) quy mô 3 làn xe, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông của nhánh phải hiện có, đồng thời xây cầu và đường dẫn kết nối để khai thác toàn tuyến đạt 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là 2.155 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

Hầm Thần Vũ là một trong những công trình phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hầm xuyên núi có địa chất phức tạp, thiết kế gồm hai ống hầm song song, mỗi hầm rộng 13,8 m; hầm trái dài 1.087 m, hầm phải dài 1.130 m, khoảng cách giữa hai tim hầm là 45 m.

Thứ ba, mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cũng dự kiến khởi công ngày 19/12. Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng khoảng 1.572 tỷ đồng so với dự kiến trước đây.

Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng với tổng chiều dài 96,13km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Đối với đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm đồng bộ, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Cuối cùng là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Trên tuyến có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/h trên đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.

Dự án bao gồm 10 dự án thành phần, ngoài hai dự án xây dựng công trình còn có 7 dự án giải phóng mặt bằng và một dự án di dời hạ tầng điện. 7 dự án giải phóng mặt bằng đi qua 6 tỉnh thành, thu hồi diện tích đất 3.162 ha, tái định cư hơn 7.500 hộ. Chi phí giải phóng mặt bằng gần 36.000 tỷ đồng.

4 dự án đường bộ trên có tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 253.127 tỷ đồng.