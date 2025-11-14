Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có: 4 dự án quan trọng quy mô hơn 253.000 tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công trong cùng 1 ngày

14-11-2025 - 09:58 AM | Bất động sản

Ngày 19/12 tới đây, 4 dự án đường bộ sẽ được khởi công.

Tin tại Hội nghị giao ban tháng 10/2025 của Bộ Xây dựng diễn ra mới đây, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 4 dự án gồm: Mở rộng đoạn Cam Lộ - La Sơn; Hoàn thiện hầm Thần Vũ; Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đầu tiên là dự án mở rộng tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng chiều dài khoảng 98km, đi qua địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế. Giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22-23,25m.

Chưa từng có: 4 dự án quan trọng quy mô hơn 253.000 tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công trong cùng 1 ngày- Ảnh 1.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây lắp mở rộng, đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, giải phóng mặt bằng, hệ thống điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ, các chi phí khác và chi phí dự phòng.

Tiếp theo hoàn thiện hầm Thần Vũ, đoạn qua xã Tân Châu đến xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, với tổng chiều dài 8,2 km.

Dự án gồm xây dựng ống hầm nhánh trái (hướng Bắc - Nam) quy mô 3 làn xe, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông của nhánh phải hiện có, đồng thời xây cầu và đường dẫn kết nối để khai thác toàn tuyến đạt 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là 2.155 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

Hầm Thần Vũ là một trong những công trình phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hầm xuyên núi có địa chất phức tạp, thiết kế gồm hai ống hầm song song, mỗi hầm rộng 13,8 m; hầm trái dài 1.087 m, hầm phải dài 1.130 m, khoảng cách giữa hai tim hầm là 45 m.

Thứ ba, mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cũng dự kiến khởi công ngày 19/12. Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng khoảng 1.572 tỷ đồng so với dự kiến trước đây. 

Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng với tổng chiều dài 96,13km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Đối với đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm đồng bộ, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Cuối cùng là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Trên tuyến có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Chưa từng có: 4 dự án quan trọng quy mô hơn 253.000 tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công trong cùng 1 ngày- Ảnh 2.

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/h trên đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.

Dự án bao gồm 10 dự án thành phần, ngoài hai dự án xây dựng công trình còn có 7 dự án giải phóng mặt bằng và một dự án di dời hạ tầng điện. 7 dự án giải phóng mặt bằng đi qua 6 tỉnh thành, thu hồi diện tích đất 3.162 ha, tái định cư hơn 7.500 hộ. Chi phí giải phóng mặt bằng gần 36.000 tỷ đồng.

4 dự án đường bộ trên có tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 253.127 tỷ đồng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS. Nguyễn Văn Đính: Bất động sản 2025 tăng trưởng đáng kinh ngạc

TS. Nguyễn Văn Đính: Bất động sản 2025 tăng trưởng đáng kinh ngạc Nổi bật

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi Nổi bật

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư

09:51 , 14/11/2025
Sống năng lượng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày tại Masteri Park Place

Sống năng lượng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày tại Masteri Park Place

08:00 , 14/11/2025
5 “trụ cột” bảo chứng giá trị thương phố NAMMON Square

5 “trụ cột” bảo chứng giá trị thương phố NAMMON Square

08:00 , 14/11/2025
Suối Harmonia trong lòng Greenera Southmark kể chuyện một đô thị biết thở

Suối Harmonia trong lòng Greenera Southmark kể chuyện một đô thị biết thở

08:00 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên