Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án cảng biển lớn bậc nhất Việt Nam, vốn gần 14,2 tỷ USD ở Hải Phòng vào đầu năm 2027

CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa có báo cáo xin ý kiến đánh giá tác động môi trường đối với siêu dự án "Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn" tại Hải Phòng.

Dự án nằm tại xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Vị trí này cách cảng Hải Phòng 12 km, gần đường cao tốc kết nối Hà Nội, Quảng Ninh.

Diện tích nghiên cứu quy hoạch của dự án hơn 4.300 ha. Trong đó, khu bến cảng có diện tích 1.134 ha, với 21 bến, 42 cầu cảng đáp ứng được tàu trọng tải lớn đến 200.000 tấn. Khu logistics sau cảng quy mô gần 2.880 ha gồm các cơ sở công nghiệp, kho bãi, hậu cần...

Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 373.840 tỷ đồng, tương ứng gần 14,2 tỷ USD. Trong đó, vốn góp của Vingroup dự kiến chiếm 15% tổng mức đầu tư và vốn huy động dự kiến 85% tổng mức đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Đây là một trong những dự án hạ tầng logistics và cảng biển có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam tính đến nay.

Sơ đồ dự án trên bản đồ.

Vingroup dự kiến khởi công dự án từ đầu năm 2027 và phân kỳ đầu tư trong 3 giai đoạn. iai đoạn 1 dự kiến 29.108 tỷ đồng từ 2026-2030. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ triển khai 2 cầu cảng với tổng chiều dài tuyến bến 900 m, trung tâm logistics 535 ha.

Giai đoạn 2 dự kiến 206.272 tỷ đồng từ 2031 đến 2035. Vingroup bổ sung 22 cầu cảng, cùng hệ thống hậu phương đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 1.876 ha.

Và giai đoạn 3 dự kiến 138.461 tỷ đồng từ 2036 đến 2040, công trình sẽ có thêm 18 cầu cảng. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2038.

Tại Hải Phòng, Vingroup đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực sản xuất, bất động sản và khu công nghiệp. Trong lĩnh vực sản xuất, nổi bật là nhà máy ô tô VinFast đặt tại khu công nghiệp trên đảo Cát Hải với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes đã và đang triển khai bốn dự án đô thị quy mô lớn. Các dự án gồm Vinhomes Imperia (quận Hồng Bàng) – khu đô thị đầu tiên của Vingroup tại Hải Phòng với quy mô khoảng 78,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; Vinhomes Marina (quận Lê Chân) – khu đô thị sinh thái ven sông Cấm rộng 49,2 ha; Vinhomes Royal Island (đảo Vũ Yên) – đại đô thị nghỉ dưỡng có diện tích hơn 870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD; và Vinhomes Golden City (phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh – xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) – dự án đô thị thứ tư của Vinhomes tại Hải Phòng với quy mô hơn 240 ha, tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong mảng bất động sản khu công nghiệp, Vingroup dự kiến khởi công hai khu công nghiệp Tân Trào và Ngũ Phúc (giai đoạn 1) tại khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vào đầu năm tới.