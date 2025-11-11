Đồng Nai sẽ đầu tư 5.900 tỷ đồng mở rộng tuyến đường dài gần 30km đi qua 3 xã nối với dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 769 dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 2/2026.

Báo Đồng Nai thông tin, dự án này có chiều dài gần 30km; điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án được chia làm 4 đoạn, trong đó, các đoạn 1, 3, 4 được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Riêng đoạn 2 được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 769 dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 2/2026.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 có tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã: Dầu Giây, Bình An, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là hơn 134ha.

Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng ở thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để triển khai thực hiện.

Đây là dự án được tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nhằm mục tiêu gia tăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ nói chung đến Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Qua đó đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, giảm lưu lượng xe cho quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng). Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.



