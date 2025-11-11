Đại đô thị hơn 420 ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 3.200 giao dịch căn hộ thứ cấp trong 3 tháng, chiếm 80% giao dịch khu Đông Hà Nội

Theo báo cáo của One Mount về thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội trong quý 3/2025, giao dịch đạt khoảng 10.700 giao dịch, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong hai năm gần đây. Khu Đông ghi nhận mức tăng mạnh nhất 56% so với cùng kỳ, trong khi khu Tây giảm 11% so với cùng kỳ.

Cụ thể, khu Tây vẫn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất, đạt 5.200 giao dịch trong quý 3, nhưng thị phần số bán giảm từ 65% trong quý 2 xuống 43% trong quý 3/2025. Mặc dù nhu cầu ở thực duy trì ổn định, tuy nhiên hạ tầng khu vực này được đầu tư chậm, chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng dân cư, khiến một phần người mua chuyển sang các khu vực khác.

Trong quý 3/2025, Vinhomes Smart City đạt 1.500 giao dịch, tăng 34% lần so với cùng kỳ 2024. Dự án chiếm 30% thị phần số bán khu Tây, vượt xa các dự án còn lại (dưới 300 giao dịch/dự án/quý).

Còn khu Đông ghi nhận khoảng 3.900 giao dịch, thị phần số bán tăng từ 24% lên 37%. Giá bán trung bình tại khu Đông (76 triệu/m2) có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn so với các khu vực khác. Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án hạ tầng mới kết nối khu Đông với khu trung tâm cũng là yếu tố hỗ trợ thanh khoản trong quý.

Đáng chú ý, tại khu Đông, đại đô thị Vinhomes Ocean Park đạt 3.200 giao dịch, gấp đôi Vinhomes Smart City và tăng 66% so với cùng kỳ 2024. Lượng giao dịch tại dự án này gần như chiếm tuyệt đối thị phần giao dịch chung cư thứ cấp tại khu Đông với 80%. Dù mặt bằng giá liên tục tăng, căn hộ 2 phòng ngủ (PN) tại đây chỉ từ 3,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung khu Đông (~ 5,3 tỷ/căn hộ 2 PN).

One Mount cho biết, từ năm 2023, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City luôn là 2 đại đô thị dẫn đầu về số bán thứ cấp tại khu Đông và khu Tây.

Các phân khu sắp bàn giao dẫn dắt tăng trưởng giao dịch thứ cấp tại Vinhomes Ocean Park vàVinhomes Smart City.

Trong năm 2024, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City chiếm 83% tổng giao dịch sơ cấp cao tầng tại Hà Nội, với tỷ lệ hấp thụ cao đạt 92%. Bước sang năm 2025, nhà đầu tư bắt đầu bán lại các căn mua từ năm trước, khiến lượng giao dịch thứ cấp tại cả hai đại đô thị tăng mạnh so với 2024.

Tại Vinhomes Ocean Park, giao dịch thứ cấp của các dự án sắp bàn giao như: Metropolitan, Masteri Lakeside… đạt tổng gần 1.400 căn trong quý 3, tăng gấp 4 lần so với quý 2 , trong khi các dự án đã bàn giao như Sapphire, Masteri Waterfront… đạt 1.800 giao dịch, tăng 26% so với quý trước.

Tại Vinhomes Smart City, giao dịch của các phân khu sắp bàn giao cũng chiếm tỷ trọng lớn đạt xấp xỉ 630 căn, tăng 46% so với quý trước, trong khi giao dịch tại các khu đã bàn giao giảm 10% so với quý trước.

One Mount đưa ra dự báo các phân khu sắp bàn giao sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng giao dịch tại hai đại đô thị, khi các phân khu này dự kiến bàn giao hết trong giai đoạn 2026-2028. Dự báo về thị trường thứ cấp cao tầng năm 2026 dự kiến tiếp tục tăng 4,5% so với 2025.