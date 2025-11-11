Chỉ hơn 2 tháng nữa, siêu dự án metro 47.900 tỷ đồng dài 11 km kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc sẽ khởi công

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm (metro) số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo kế hoạch, các công việc trình và ban hành kế hoạch triển khai dự án; lập, thẩm định báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh; báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh; báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh (báo cáo cuối kỳ) được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Cũng trong tháng 11 và 12, chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc chuẩn bị; dự kiến khởi công toàn tuyến ngày 15/1/2026 và thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

UBND Thành phố cũng chấp thuận áp dụng quy chế đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 không thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến metro số 2.

Đồng thời, chấp thuận việc cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư của Dự án. Giao Ban Quản lý đường sắt đô thị tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km với 9 ga ngầm, một ga trên cao, tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng. Dự án đi qua 6 quận (1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú) kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc. Dự án được phê duyệt từ năm 2010, song nhiều lần chậm tiến độ, nay lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2030.

Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối Metro Số 1 tại ga Bến Thành (quận 1) và tương lai là các tuyến Metro Số 5, 3b, Số 4 và 6, thuận lợi để trung chuyển khách theo trục Đông - Tây vào trung tâm TP HCM.

Trong 10 năm tới, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng thêm 355 km metro, hiện mới có tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, khai thác vào cuối 2024.