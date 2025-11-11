Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Mới đây, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng các cầu Cát Lái , Long Hưng, Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, đồng thời thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cụ thể, UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 (tổng mức đầu tư khoảng 16.445 tỷ đồng). Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh); điểm cuối giao với đường 25C (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15km, trong đó cầu Phú Mỹ 2 dài gần 5km.

UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2, tổng mức đầu tư khoảng 11.758 tỷ đồng). Các dự án được thực hiện trong năm 2025- 2028.

Theo đó, Cầu Cát Lái có điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; thuộc phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh); điểm cuối kết nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Công trình có tổng chiều dài khoảng 11,37km, phần cầu chính dài hơn 3km, quy mô 6 làn xe.

Còn cầu Long Hưng có tổng chiều dài gần 12 km (trong đó phần cầu dài 2,34 km), điểm đầu giao với Vành đai 3 TP.HCM tại nút Gò Công, điểm cuối nối vào Quốc lộ 51, Đồng Nai. Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, quy mô 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Đồng Nai còn thông qua chủ trương đầu tư ba cây cầu kết nối khác giữa hai địa phương gồm: cầu Thanh Hội 2, cầu Tân An và cầu Tân Hiền.

Trong đó, cầu Thanh Hội 2 nối phường Tân Khánh (TP.HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai) và cầu Tân An nối xã Tân An (Đồng Nai) với xã Thường Tân (TP.HCM) sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM, do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện.

Riêng cầu Tân Hiền, nối xã Thường Tân (TP.HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai), sẽ sử dụng vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Cùng với các dự án xây dựng cầu, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư tuyến Hương lộ 2, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.900 tỷ đồng.

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.