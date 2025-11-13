Thị trường bất động sản đón tin vui

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới đạt gần 4.700 doanh nghiệp, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó số doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản thành lập mới trong 10 tháng còn có 1.523 doanh nghiệp trong lĩnh vực giải thể.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm 2025 có 1.534 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; 36.600 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16%; 124.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21%.

Bất động sản là ngành thu hút mạnh dòng vốn FDI trong thời gian qua. Theo Cục Thống kê, hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút 2,75 tỷ USD, chiếm 19,5% tổng nguồn vốn FDI trong 10 tháng qua. Giải ngân vốn FDI ước đạt 21,3 tỷ USD, đánh dấu mức cao nhất của giai đoạn 10 tháng trong 5 năm qua. Trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,5 tỷ USD.

Báo cáo quý 3/2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chỉ ra, quá trình phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ. Các doanh nghiệp có năng lực tốt đang chủ động mở rộng quy mô, tận dụng thời điểm thị trường hồi phục để gia tăng thị phần. Trong khi đó, nhiều đơn vị yếu kém về năng lực quản trị, vốn hoặc pháp lý buộc phải rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, nhìn chung, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng của thị trường địa ốc vẫn rất lớn, với số lượng gia nhập vẫn cao hơn đáng kể.

Báo cáo quý 3/2025 của Datxanh Services cũng chỉ ra, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục về cả "lượng và chất", khi các doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Minh chứng rõ rệt là tính đến tháng 9/2025 số lượng doanh nghiệp tăng thêm trong hoạt động kinh doanh BĐS đã tăng 96% so với cùng kỳ, trong đó số lượng doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng thêm 1.699 đơn vị, trong khi giải thể và tạm ngừng hoạt động chỉ tăng thêm 373 đơn vị, hơn nữa số vốn đăng ký thành lập cho hoạt động kinh doanh BĐS cũng đã tăng hơn 61% so với cùng kỳ, đạt 335.000 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của ngành đã trở lại mạnh mẽ.

Song song đó, vốn hóa doanh nghiệp bất động sản niêm yết tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sức khỏe tài chính và kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng vốn hóa ấn tượng: Vinhomes tăng 127%, Đất Xanh Group tăng 75%, Becamex IDC tăng 64%, và Tập đoàn CEO tăng 67%.

Những tín hiệu tích cực này được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô: pháp lý được gỡ vướng, nguồn cung dồi dào, lãi suất thấp cùng với sự thanh khoản cao,... tất cả đang góp phần giúp các doanh nghiệp BĐS tái thiết hoạt động đầu tư kinh doanh và củng cố vốn hóa.

Cùng sự mở bán rầm rộ hàng loạt dự án trên cả nước từ Notable Palace, Ruby Riverside (Miền Bắc), The Legend City, Sun Spana Tower (Miền Trung), cho đến The Privé, Sycamore Orchard Grand, Ecopark (Miền Nam), cho thấy các chủ đầu tư đã hoàn toàn "vào guồng" mạnh mẽ và sẵn sàng cung ứng nguồn hàng đa dạng trở lại.

Thị trường cũng chứng kiến sự gia nhập và mở rộng mạnh mẽ của các thương hiệu mới. Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hợp tác, M&A, sự trở lại của các chủ đầu tư ngoại, và sự xuất hiện của nhiều "gương mặt mới" làm phong phú nguồn cung.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hóa vốn qua chuyển nhượng dự án, điển hình như DIC Corp hoàn tất chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point trị giá 1.327 tỷ đồng, hay SkyWorld (Malaysia) chuẩn bị 850 tỷ đồng sở hữu khu phức hợp căn hộ thương mại tại Sài Gòn – Thuận An. Đặc biệt, các chủ đầu tư hợp tác cùng Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh nhập cuộc. Cụ thể, Kim Oanh Group công bố 8 dự án với tổng vốn đầu tư 5tỷ USD tại các tỉnh trọng điểm phía Nam và Bcons hợp tác triển khai dự án Bcons Asahi quy mô 490 căn tại Thủ Đức hay sự ra mắt các dự án MT Eastmark City chính thức được Gamuda Land phát triển.

Đặc biệt, thị trường đang được tiếp thêm lực mạnh mẽ từ làn sóng hạ tầng được triển khai thành công, tạo đà bứt phá cho các dự án. Các công trình trọng điểm như Vành đai 3 và 4, các tuyến Metro 1 và 2 tại TP.HCM và Bình Dương, cùng với các tuyến cao tốc Trung Lương – TP.HCM và kết nối sân bay quốc tế Long Thành đang hình thành trục kết nối đa chiều, liên vùng.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản dự kiến chào đón hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài cả nước, tập trung tại các thành phố trọng điểm và khu vực phát triển du lịch.