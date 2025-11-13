Sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên của Việt Nam quy mô 1.900 ha, vốn 196.000 tỷ đồng: Đã chi trả tiền bồi thường gần 2.000 tỷ đồng cho hơn 4.000 hộ dân

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích hơn 1.900 ha, thuộc các xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao.

Theo CTTĐT tỉnh Bắc , đến nay đã ứng chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được khoảng 1.997,82 tỷ đồng cho khoảng 4.054 hộ dân tại 03 xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài với hơn 436 ha. Trong đó, tại xã Gia Bình, Nhân Thắng đã ứng chi trả xong. Tại xã Lương Tài đã thực hiện chi trả 16/20 thôn với kinh phí khoảng 919,37 tỷ đồng liên quan đến 1.587 hộ; còn 04 thôn đang tiếp tục chi trả đến hết ngày 12/11/2025.

Với dự án tái định cư, nghĩa trang, đến nay đã cơ bản thống kê, quy chủ xác định theo hồ sơ địa chính với tổng diện tích khu tái định cư, di dời nghĩa trang, nghĩa địa, công trình tôn giáo… là 263,8 ha thuộc 02 xã: Trung Chính và Lương Tài.

Việc triển khai thực hiện giải GPMB các dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do phải xác định % diện tích đất nông nghiệp còn lại; các dự thảo quy định vẫn đang trong thời gian xin ý kiến, hoàn thiện để ban hành; thiếu lực lượng tham gia kiểm đếm đất ở và tài sản, công trình trên đất.

Ngoài ra, việc xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất còn nhiều phức tạp, mất thời gian; nhiều hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chuyển đổi trong khi chưa có quy định cụ thể về bồi thường cho trường hợp này…

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại hội nghị kiểm điểm tiến độ và giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất cho công tác GPMB, chậm nhất đến ngày 30/11/2025 phải hoàn thành, nhất là GPMB phần diện tích đất nông nghiệp của 3 dự án gồm: Dự án thuộc phạm vi Sân bay Gia Bình; Dự án tuyến đường xuyên tâm và các dự án tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật và khu nghĩa trang tập trung mới theo hình thức công viên nghĩa trang.

Liên quan đến hồ sơ bồi thường GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Gia Bình hoàn thành hồ sơ chuyển cho nhà đầu tư, chậm nhất đến ngày 30/11/2025; xã Lương Tài chậm nhất đến ngày 15/12/2025.

Đối với việc triển khai thực hiện tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung Nhân dân rất quan tâm; tất cả các bước triển khai đã được thực hiện theo đúng quy trình, trong đó có xin ý kiến của Nhân dân. Ngoài ra, khu vực tái định cư đã được xác định rõ ràng ở vị trí thuận lợi nhất cho người dân; diện tích tái định cư được mở rộng để đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân… Tuy nhiên, phải thực hiện theo khuôn khổ, quy định của pháp luật; không có chính sách "đất đổi đất" trong bồi thường, thu hồi đất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu triển khai ngay việc bồi thường GPMB với diện tích đất tái định cư trên cơ sở quy hoạch phê duyệt điều chỉnh; chậm nhất đến ngày 15/12/2025, phải hoàn thành diện tích đất tái định cư này.