Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư

Dự án hướng tới trục kết nối ngắn, hiện đại, thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển logistics và thương mại điện tử, đồng thời giảm tải sân bay Nội Bài và nâng cao kết nối của Hà Nội, đảm bảo các chuyến bay chuyên cơ.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 32.970 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đề xuất, với thời gian triển khai dự kiến 2025-2026.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (Bắc Ninh).

Đoạn tuyến mới dài 7km, mặt cắt ngang 120m, nối từ tỉnh Bắc Ninh đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Phần trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài khoảng 6,55km sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 120m. Nhánh kết nối với đường dẫn cầu Tứ Liên gồm hai hướng, mỗi nhánh 3 làn xe rộng 14m, dài khoảng 2,5km, phục vụ hướng rẽ từ Gia Bình đến cầu Tứ Liên và ngược lại.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: 2025 - 2026. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Phương thức thanh toán sơ bộ (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha.

Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 266 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9. Khu đất số 2 tại xã Thuận An, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 134 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông. Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 323,3 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình rộng 1.884 ha, gồm 957 ha cho hàng không dân dụng và 927 ha cho khu bay dùng chung.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới (theo tiêu chí Skytrax), trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc và trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện khu vực sân bay Gia Bình đang được san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu.

Tổng mức đầu tư dự kiến dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.