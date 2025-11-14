Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư

14-11-2025 - 09:51 AM | Bất động sản

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Dự án hướng tới trục kết nối ngắn, hiện đại, thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển logistics và thương mại điện tử, đồng thời giảm tải sân bay Nội Bài và nâng cao kết nối của Hà Nội, đảm bảo các chuyến bay chuyên cơ.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 32.970 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đề xuất, với thời gian triển khai dự kiến 2025-2026.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (Bắc Ninh). 

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư- Ảnh 1.

Đoạn tuyến mới dài 7km, mặt cắt ngang 120m, nối từ tỉnh Bắc Ninh đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Phần trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài khoảng 6,55km sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 120m. Nhánh kết nối với đường dẫn cầu Tứ Liên gồm hai hướng, mỗi nhánh 3 làn xe rộng 14m, dài khoảng 2,5km, phục vụ hướng rẽ từ Gia Bình đến cầu Tứ Liên và ngược lại.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: 2025 - 2026. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. 

Phương thức thanh toán sơ bộ (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha.

Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 266 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9. Khu đất số 2 tại xã Thuận An, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 134 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông. Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 323,3 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư- Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình rộng 1.884 ha, gồm 957 ha cho hàng không dân dụng và 927 ha cho khu bay dùng chung.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới (theo tiêu chí Skytrax), trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc và trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyến đường 33.000 tỷ đồng do Sun Group đề xuất, kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư- Ảnh 3.

Hiện khu vực sân bay Gia Bình đang được san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu.

Tổng mức đầu tư dự kiến dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS. Nguyễn Văn Đính: Bất động sản 2025 tăng trưởng đáng kinh ngạc

TS. Nguyễn Văn Đính: Bất động sản 2025 tăng trưởng đáng kinh ngạc Nổi bật

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi Nổi bật

Sống năng lượng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày tại Masteri Park Place

Sống năng lượng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày tại Masteri Park Place

08:00 , 14/11/2025
5 “trụ cột” bảo chứng giá trị thương phố NAMMON Square

5 “trụ cột” bảo chứng giá trị thương phố NAMMON Square

08:00 , 14/11/2025
Suối Harmonia trong lòng Greenera Southmark kể chuyện một đô thị biết thở

Suối Harmonia trong lòng Greenera Southmark kể chuyện một đô thị biết thở

08:00 , 14/11/2025
Realty Holdings "bắt tay" Navi Property phân phối Quy Nhơn Iconic tại miền Trung

Realty Holdings "bắt tay" Navi Property phân phối Quy Nhơn Iconic tại miền Trung

08:00 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên