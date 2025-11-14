Chỉ hơn 1 tháng nữa, Đồng Nai sẽ khởi công 3 khu công nghiệp quy mô 2.200 ha gần siêu dự án 16 tỷ USD

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp về tiến độ các khu công nghiệp (KCN) Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn trên địa bàn, theo CTTĐT Đồng Nai.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay KCN Xuân Quế - Sông Nhạn đã kiểm đếm 100% diện tích nhưng chưa thể áp giá và lập phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể.

Tương tự, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp cũng chưa có giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo. Còn KCN Long Đức 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh Long Thành đã chuyển tiền bồi thường cho Công ty Cao su Đồng Nai, song đơn vị này chưa nhận tiền.

Liên quan đến các KCN này, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ, vướng mắc và đưa ra kiến nghị cụ thể.

Theo đó, đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Tân Hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh kiểm đếm đất đai, tài sản còn lại, xác nhận nguồn gốc đất, nhà ở và xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, cũng như đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất của dân.

Thiết kế mặt bằng tổng thể Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1).

Với KCN Long Đức 3, Công ty cổ phần KCN Long Đức 3 kiến nghị UBND tỉnh xử lý dứt điểm chính sách hỗ trợ, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng; đồng thời làm việc với ngành cao su để sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây và bàn giao mặt bằng.

Riêng KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Xuân Quế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc quy chủ, thu hồi các thửa đất còn lại, xác nhận nguồn gốc và xác định giá đất cụ thể. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND xã Xuân Quế và các đơn vị liên quan sớm lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ra quyết định thu hồi đất đối với hộ dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công đồng loạt 3 KCN vào ngày 19/12/2025.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo chi nhánh Long Thành xử lý hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại cho Công ty Cao su Đồng Nai theo đúng quy định. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây cao su và bàn giao mặt bằng trước ngày 19/12/2025. Các chủ đầu tư hạ tầng rà soát tiến độ, xác định khu vực ưu tiên khởi công, phối hợp với Công ty Cao su Đồng Nai để tổ chức thanh lý, bàn giao mặt bằng kịp thời.

UBND các xã Xuân Quế, Phước Thái, Long Phước khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở chi trả bồi thường cho các hộ dân.

Ba dự án có tổng diện tích hơn 2.200 ha, đều nằm gần sân bay quốc tế Long Thành. Trong đó, KCN Long Đức 3 rộng hơn 244 ha, vốn đầu tư hạ tầng khoảng 1.600 tỷ đồng. Hai KCN còn lại đều có diện tích 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng mỗi khu khoảng 9.000 tỷ đồng.