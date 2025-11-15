Đất nền tại nơi sắp có siêu đô thị lấn biển 14 tỷ USD bất ngờ có "biến", nhà đầu tư đổ về

Theo báo cáo của DKRA Consulting công bố về thị trường bất động sản Đà Nẵng trong tháng 10/2025, nguồn cung sơ cấp đất nền ghi nhận mức giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nguồn cung đến từ các dự án đã mở bán trước đó chiếm khoảng 95% tỷ trọng cung của thị trường.

Thị trường khan hiếm dự án mở bán mới trong tháng, lượng sản phẩm mở bán mới chỉ chiếm khoảng 5% trên tỷ trọng cung sơ cấp và giảm khoảng 87% so với tháng trước.

Đáng chú ý, sức cầu chung của thị trường đạt mức tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng 10/2024, tuy nhiên lượng tiêu thụ vẫn ở mức rất thấp, chỉ đạt khoảng 3% trên tổng cung sơ cấp toàn thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước và đạt mức tăng trung bình khoảng 21% so với cùng kỳ năm. Tuy nhiên, mức tăng chỉ tập trung cục bộ ở nhóm các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ ầu tư có uy tín/thương hiệu lớn trên thị trường.

Ở thị trường thứ cấp, ghi nhận mức giá tăng trung bình khoảng 2% so với tháng trước. Theo đó, các dự án đã bàn giao sổ, thuộc tổ hợp các khu đô thị với đầy đủ loại hình tiện ích, giao thương kết nối thuận lợi,… dẫn dắt mức tăng trưởng của thị trường.

Phân khúc căn hộ sôi động hơn với nguồn cung sơ cấp tiếp tục khởi sắc tăng hơn 69% so với cùng kỳ và nguồn cung mới gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện, lượng tiêu thụ tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước, phần lớn giao dịch tập trung ở các dự án mới mở bán trong tháng, chiếm đến 68% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp. Phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi đóng góp 65% vào tổng nguồn cung sơ cấp.

Cơ cấu nguồn cung có sự bất cân đối giữa các phân khúc, khi căn hộ hạng sang và hạng A chiếm đến 82% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Giá bán sơ cấp duy trì ổn định, một số dự án điều chỉnh tăng nhẹ từ 3 - 5% theo tiến độ bán hàng. Trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá không có nhiều biến động so với tháng trước, một số dự án tại khu vực trung tâm và ven biển tiếp tục giữ giá tốt nhờ khả năng khai thác ổn định và tính thanh khoản cao.

Mới đây, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang thu hút loạt dự án đầu tư quy mô lớn từ khu vực tư nhân, bao gồm: Cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 44.000 tỷ đồng; khu công viên giải trí và nghỉ dưỡng trị giá 80.000 tỷ đồng; dự án lấn vịnh Đà Nẵng với quy mô 366.000 tỷ đồng.

Theo ông Ấn, dự án lấn biển là một chủ trương lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Đà Nẵng đã được thảo luận kỹ lưỡng. Ông lấy ví dụ như Dubai, đất đai của họ không thiếu, nhưng vì sao vẫn lấn biển? Bởi vì sự kết hợp giữa đất, nước và núi đồi tạo nên một không gian hết sức cuốn hút đối với nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất đưa Đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng vào danh mục đầu tư công năm 2025.

Theo kế hoạch, tổng diện tích thực hiện dự kiến khoảng 1.428ha, với cấu trúc gồm 5 đảo lớn theo mô hình đảo cọ nổi tiếng ở Dubai.

Trong đó, 2 đảo phát triển du lịch quốc tế ở 2 phía đông và tây, 1 đảo quy hoạch thành khu thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, 1 đảo là trung tâm tài chính quốc tế, và 1 đảo dành cho các hoạt động giải trí hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị biển đa chức năng…

Với quy mô 366.000 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), dự án đô thị lấn biển tại Đà Nẵng có mức đầu tư vượt khu đô thị lấn biển Cần Giờ (256.000 tỷ đồng) của Vingroup.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng cho biết, thời gian tới, các dự án vùng phụ cận cũng được triển khai nhằm mở rộng trục phát triển về phía Nam, như sân bay Chu Lai mở rộng (hơn 260.000 tỷ đồng) và đường sắt đô thị nối Đà Nẵng - Chu Lai (khoảng 50.000 tỷ đồng). Những dự án này kỳ vọng sẽ kết nối mạnh mẽ vùng kinh tế Đà Nẵng - Quảng Nam, hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ liên kết.