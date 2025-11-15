Hàng triệu người dân TP.HCM đón tin vui

UBND TP.HCM vừa thông qua đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ và dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn, Ông Bé.

Cụ thể, dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ đi qua 3 phường của Quận 4 cũ là Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu được đầu tư 5.554 tỷ đồng.

Dọc Kênh Tẻ sẽ được xây dựng công viên để phục vụ người dân.

Đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng lên 26 m, tổng chiều dài khoảng 3.608 m. Trong đó, đường Tôn Thất Thuyết được cải tạo và mở rộng dài 3.423 m, xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu và đoạn đường quy hoạch số 1 dài 185 m.

Dự án cũng bao gồm xây dựng kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, cải tạo mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn, cải tạo hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc kênh Tẻ.

Thời gian thực hiện mở rộng tuyến đường này được kéo dài đến năm 2029, bao gồm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2028; quyết toán năm 2029.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, giải quyết điểm đen kẹt xe này đã bất động suốt 10 năm qua. Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết là cấp bách và cần thiết, nhằm mở rộng mặt cắt đường, tăng năng lực thông hành; giảm tải cho trục Khánh Hội - cầu Kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ và các tuyến lân cận; kết nối đồng bộ với dự án cầu - đường Nguyễn Khoái.

Tiếp theo, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn có tổng mức đầu tư 9.228 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Rạch Bà Lớn xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc Phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc Xã Bình Hưng; tổng chiều dài tuyến khoảng 7,4 km.

Quy mô đầu tư gồm nạo vét rạch, chiều dài khoảng 7,4km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng 9,9 km. Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-18m, chiều dài khoảng 0,62 km. Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50, chiều rộng cầu 40m, chiều dài khoảng 58 m.

Dự án giúp khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố; đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha.

Đồng thời, chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch, góp phần vào mục tiêu chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố đến năm 2030.

Tuyến đường dọc rạch Bà Lớn sẽ kết nối tuyến đường Tạ Quang Bửu hiện hữu và đồng bộ với dự án cầu, đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh, tổng mức đầu tư 7.785 tỷ đồng.

Phạm vi dự án rạch Ông Bé (từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn). Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,3 km. Địa điểm thực hiện là phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Quy mô đầu tư dự án: Nạo vét rạch, chiều dài khoảng gần 4,3 km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng gần 4,6 km. Cùng với đó, xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-16m, chiều dài khoảng 2,4 km; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè

Dự án kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh trên địa bàn Phường Chánh Hưng và Xã Bình Hưng nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470 ha.

Dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.