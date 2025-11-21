Tỉnh sở hữu "vịnh Hạ Long trên cạn" sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tìm chủ cho 6 dự án bất động sản

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng Ninh Bình sẽ phát hành hồ sơ mời thầu ngay đầu tháng 12/2025, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực tham gia thị trường. Các dự án này đều có thời hạn hoạt động 50 năm và yêu cầu đầu tư đồng bộ, bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình thương mại, nhằm hình thành các khu đô thị hoàn chỉnh, kết nối liền mạch với khu dân cư hiện hữu.

Trong 6 dự án vừa công bố, có 3 dự án tập trung tại xã Thanh Phong – Tân Thanh gồm: Khu đô thị tại xã Thanh Phong và thị trấn Tân Thanh (mã TL-ĐT16.22) với tổng vốn gần 780 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025–2029; Khu dân cư nông thôn tại lô OM-10 theo quy hoạch xã Thanh Phong, vốn đầu tư gần 195 tỷ đồng, thực hiện từ 2025–2028; và Khu đô thị thuộc xã Thanh Phong và thị trấn Tân Thanh, tổng vốn 770 tỷ đồng, thời gian triển khai 2025–2030.

Tại phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình kêu gọi đầu tư 2 dự án trọng điểm: Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 1A (đoạn tránh TP. Phủ Lý cũ) với vốn đầu tư 560,5 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025–2030; và Khu đô thị kết hợp chỉnh trang phía Bắc đường T3, tổng vốn 455 tỷ đồng, thời gian triển khai 2025–2030.

Dự án cuối cùng là Khu đô thị phía Nam trung tâm đô thị Phố Cà, với mức đầu tư 705 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực, cán bộ và chuyên gia làm việc tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2 và người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết đang lựa chọn đơn vị tư vấn để lập hồ sơ mời thầu cho cả 6 dự án. Thông báo mời thầu sẽ được công khai vào đầu tháng 12/2025, theo phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ, đảm bảo minh bạch và cạnh tranh. Hồ sơ mời thầu được xây dựng theo các quy định mới nhất.

Bên cạnh 6 dự án vừa công bố, Sở Xây dựng Ninh Bình cũng đang trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 12 dự án bất động sản khác.

Ninh Bình được thiên nhiên và lịch sử trao tặng nhiều lợi thế hiếm có, nổi bật là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An – được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn", nổi bật với cảnh quan sơn thủy hữu tình. Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc di sản. Theo định hướng, tỉnh sẽ phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.



