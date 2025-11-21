Sau khi các ông lớn Vingroup, Sunshine, Him Lam, BRG… đổ bộ, cùng loạt cây cầu vừa khởi công, khu vực này tại Hà Nội sắp có khu đô thị hơn 260.000 m2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500.

Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, nằm tại vị trí được đánh giá là cửa ngõ chiến lược: phía Bắc giáp thôn Đoài và thôn Đông; phía Nam giáp Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa); phía Tây và phía Đông đều trùng chỉ giới đường đỏ các tuyến đường liên khu vực có mặt cắt 40 m.

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng hơn 261.000 m2 (tương đương 26,1 ha), quy mô dân số dự kiến hơn 5.300 người.

Vị trí quy hoạch Khu đô thị mới G19 (Ảnh: Hạ Vũ).

Trong cơ cấu sử dụng đất, khu đô thị G19 bao gồm nhiều chức năng phục vụ nhu cầu ở, giáo dục, văn hóa, thương mại và hạ tầng xanh. Trong đó, đất ở có diện tích 48.000 m2, gồm các loại hình liền kề, biệt thự và chung cư. Đất trường mầm non (TMN-01) rộng 6.300 m2; đất nhà văn hóa (VH-01) rộng 1.000 m2. Hệ thống cây xanh được chú trọng với 32.600 m2 đất cây xanh đơn vị ở (7 lô từ CXCC-01 đến CXCC-07) và 13.000 m2 đất cây xanh chuyên dụng (4 lô từ CXCD-01 đến CXCD-04).

Ngoài ra, khu vực còn có 36.000 m2 đất mặt nước – hồ, mương, 5.700 m2 đất thương mại dịch vụ (TM-01), 110.500 m2 đất giao thông, 6.700 m2 đất bãi đỗ xe và 82 m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Việc phê duyệt quy hoạch là cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND Thành phố giao CTCP Đầu tư và Thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm về pháp lý tổ chức lập, chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận hồ sơ và lưu trữ đồ án theo quy định. UBND xã Thiên Lộc sẽ chủ trì công bố công khai quy hoạch, đồng thời phối hợp rà soát ranh giới các khu dân cư lân cận để cập nhật, khớp nối đồng bộ, tránh trùng lấn khi triển khai các dự án đầu tư. Địa phương cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch.

Khu vực Đông Bắc Hà Nội đang vươn mình thành điểm đến của những dự án bất động sản quy mô, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn như: Vingroup với "siêu đô thị" Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa); Sunshine Group với 2 dự án Noble Palace Long Bien và Noble Crystal Long Biên; liên danh BRG Group và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) xây dựng "thành phố thông minh"; Him Lam với dự án Him Lam Vĩnh Tuy và dự án khu NOXH Thượng Thanh.

Cùng với đó, là hàng loạt dự án chiến lược đang được nghiên cứu xây dựng, nhằm tạo kết nối linh hoạt giữa khu vực này với trung tâm Thủ đô. Điển hình vào cuối tháng 2, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng ba cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

Theo đánh giá của giới phân tích, sắp tới, khi các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo cùng hệ thống giao thông liên vùng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khu vực Đông Bắc Hà Nội được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình rõ nét về khả năng kết nối và diện mạo đô thị. Hạ tầng ngày càng đồng bộ không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm Thủ đô mà còn mở rộng trục phát triển tại phía Đông Bắc.



