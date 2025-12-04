Hàng triệu người dân tại "siêu đô thị" TP.HCM sẽ vui mừng khi biết thông tin này

UBND TP.HCM vừa có tờ trình đề xuất khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, khởi công 7 dự án nhóm A vào ngày 19/12. Cụ thể, xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên trên diện tích khu đất hơn 14.300 m2, cao 21 tầng và 4 tầng hầm tổng vốn đầu tư 2.240 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư 3.690 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 và 2 xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Dự án Thành phần 2 thuộc Dự án Xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1.

Dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái có tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.700 tỷ đồng.

Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) với tổng chiều dài 11,68km có tổng vốn đầu tư hơn 47.890 tỷ đồng.

Đồng thời, TP sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn 30,5km trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình vào ngày 19/12/2025.

Nhóm B sẽ khởi công nhiều công trình trong lĩnh vực y tế, trong đó có Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 tại địa bàn xã Bình Chánh rộng hơn 1.900m2 (tổng diện tích sàn hơn 12.800m2: 9 tầng nổi + 1 tầng hầm), tổng vốn đầu tư hơn 299 tỷ đồng.

Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tại xã Bình Chánh với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng.

Nâng cấp, cải tạo, xây mới, đầu tư trang thiết bị Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung, với tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng.

Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2, tại tỉnh Đồng Nai). Tổng mức đầu tư hơn 349 tỷ đồng.

Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi với tổng vốn đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Dự án xây dựng mới Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1 với tổng vốn đầu tư hơn 349 tỷ đồng.

Cuối cùng, khởi công dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Nhóm C có 2 dự án khởi công vào ngày 19/12 gồm Dự án Xây dựng Công viên Thạnh Lộc rộng khoảng 3,37 ha quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục đường nội bộ, sân chơi thiếu nhi, sân tập thể dục, sân sinh hoạt cộng đông, bãi xe, nhà vệ sinh công cộng; Trồng cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ các loại… với tổng mức đầu tư 62,357 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 trên đường Hoài Thanh (phường Phú Định) chiều dài 76m, bề rộng cầu 15,5m; đường dẩn cầu phía đường Hoài Thanh chiều dài 60m; đường dẫn cầu phía đường Nguyễn Duy chiều dài 50m nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông tại khu vực, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải và TP.HCM; Cải thiện môi trường sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Bên cạnh các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn có dự án Tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến khởi công vào ngày 19/12.