Dự án Hòn Rơm ở Lâm Đồng 'đắp chiếu' hơn 13 năm: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 3/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố công khai kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án Sân Golf Hòn Rơm tại phường Mũi Né do Công ty TNHH Phát triển S.I làm chủ đầu tư.

Theo kết luận của Thanh tra Lâm Đồng, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 với quy mô gần 197ha, có tổng vốn hơn 548 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng tổ hợp sân golf, rừng sinh thái, khách sạn và biệt thự. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án đã chậm tiến độ 13 năm 6 tháng, thuộc trường hợp phải bị thu hồi theo Luật Đầu tư.

Phối cảnh căn biệt thự ở dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm.

Tính đến hết kỳ 1/2025, Công ty Phát triển S.I còn nợ tiền thuê đất 17,5 tỷ đồng, chưa tính tiền chậm nộp. Mặc dù dự án đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ bản và một số công trình phụ trợ, nhưng việc đắp chiếu kéo dài cùng khoản nợ thuế lớn đã gây nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định việc dự án chậm tiến độ và phát sinh vi phạm có nguyên nhân từ sự thiếu trách nhiệm và tham mưu sai quy định của cơ quan quản lý tỉnh Bình Thuận (cũ).

Cụ thể, vào năm 2009, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê hơn 322.000m² đất không phù hợp với mục đích trong Giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm Luật Đất đai 2003. Đến năm 2016, sở này tiếp tục tham mưu chuyển hơn 25.000m² từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị trái với kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết (cũ), vi phạm Luật Đất đai 2013. Đến năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận phải sửa sai bằng việc chuyển mục đích sử dụng đất về như cũ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Thanh tra Lâm Đồng cũng chỉ rõ trách nhiệm của UBND phường Mũi Né (cũ) khi buông lỏng quản lý, để chủ đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng Sunny Villa từ năm 2009 không phép trong thời gian dài.

Dù dự án đã chậm tiến độ hơn 13 năm và thuộc diện bị thu hồi, Thanh tra Lâm Đồng kiến nghị xem xét cho Công ty TNHH Phát triển S.I tiếp tục triển khai theo cơ chế đặc thù, bởi sai phạm một phần xuất phát từ cơ quan quản lý Nhà nước.

Tuy vậy, Thanh tra Lâm Đồng cũng kiến nghị tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương nộp đủ hơn 17,5 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp; đồng thời làm việc với các sở, ngành để điều chỉnh dự án và bố trí nguồn lực thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Đối với cơ quan quản lý, Thanh tra Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan tại Sở TN&MT, Sở KH&ĐT và UBND phường Mũi Né (cũ). Các sở, ngành liên quan phải đánh giá lại toàn diện nhu cầu sử dụng đất và năng lực của nhà đầu tư trước khi tham mưu chủ trương tiếp theo.