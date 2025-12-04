Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chưa từng có của nền công nghiệp nhờ loạt động lực này

Nhận định từ ông John Michael Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Savills Việt Nam, cho thấy nền tảng công nghiệp Việt Nam đang mạnh lên đáng kể khi bước sang năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, FDI giải ngân đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực sản xuất - chế biến chiếm gần 60% tổng vốn đăng ký mới, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các ngành giá trị cao như điện tử, thiết bị công nghệ và bán dẫn. Đây là yếu tố quan trọng giữ vững sức hút của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động.

Cùng thời điểm, hơn 16,6 tỷ USD vốn đầu tư công được giải ngân đã góp phần thúc đẩy hàng loạt dự án giao thông, logistics và cảng biển - những cấu phần cốt lõi giúp giảm chi phí vận chuyển và nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất.

Bước chuyển của nền công nghiệp Việt Nam

Theo ông John, động lực của giai đoạn mới không chỉ đến từ vốn ngoại. Dòng tiền trong nước cũng đang quay trở lại thị trường theo hướng chọn lọc hơn, nhờ tín hiệu tích cực từ tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và sự rõ ràng của các khung pháp lý mới. Sự xuất hiện của những liên doanh giữa nhà phát triển nội và nhà đầu tư ngoại được dự báo sẽ giúp gia tăng nguồn cung công nghiệp chất lượng cao tại các địa phương trọng điểm.

Ông John Michael Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Savills Việt Nam

Hạ tầng tiếp tục là nhân tố tạo khác biệt. Việc mở rộng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các tuyến đường bộ liên vùng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và mở ra khả năng tiếp nhận các ngành sản xuất có yêu cầu cao về logistics. Ông John đánh giá Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển của một số nhóm ngành chiến lược, bao gồm sản xuất điện tử chuyên sâu, thiết bị công nghiệp và trung tâm dữ liệu, theo hướng mở rộng quy mô hoạt động.

Song hành với đó, yêu cầu "xanh hóa" đang tiến gần tới tiêu chuẩn bắt buộc. Các mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Prodezi Eco-IP và Phú Mỹ 3 đã chứng minh tính hiệu quả về chi phí, vận hành và giảm phát thải. Khi các tiêu chuẩn môi trường, yêu cầu cấp phép và kỳ vọng ESG của nhà đầu tư quốc tế được nâng cao, yếu tố bền vững không còn mang tính hình thức mà trở thành điều kiện then chốt để bảo đảm khả năng thu hút khách thuê trong chu kỳ mới.

Ông John nhận định, năm 2026 sẽ mang ý nghĩa bản lề đối với thị trường công nghiệp Việt Nam khi triển vọng sản xuất cải thiện, môi trường đầu tư ổn định và hệ thống kết nối, từ cảng biển, năng lượng đến hạ tầng số được củng cố rõ nét hơn. Quá trình chuyển đổi này đánh dấu sự dịch chuyển từ tăng trưởng dựa trên chi phí sang tăng trưởng dựa trên năng lực hệ thống, trong đó hạ tầng, năng lượng và dữ liệu vận hành đồng bộ để phục vụ các ngành sản xuất có tiêu chuẩn ngày càng cao.

Theo ông John, câu chuyện công nghiệp của Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ: "Việt Nam bước vào năm 2026 với động lực công nghiệp rõ rệt hơn bao giờ hết. Khi FDI giá trị cao, kết nối hạ tầng và nền tảng số cùng tăng tốc, thị trường đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng sang giai đoạn vận hành ở quy mô lớn hơn, với tiêu chuẩn cao hơn".



