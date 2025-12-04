Chưa đầy 20 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công loạt siêu dự án từ KĐT có vốn khủng nhất lịch sử đến metro, nhà máy thép

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (phải) và ông Phạm Nhật Vượng (trái) tại lễ khởi công siêu dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup hồi tháng 4/2025.

Ngày 19/12 tới đây, khoảng 232 công trình và dự án sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong số những dự án này, hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) góp mặt với loạt dự án quy mô lớn từ dự án khu đô thị, khu công nghiệp đến hạ tầng giao thông.

Đầu tiên là dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Vingroup đảm bảo các điều kiện để Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), diện tích thực hiện trên 4.100ha, bao gồm gần 1.000ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100ha thuộc phường Hà An. Tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD) là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup tính đến nay.

Tính đến ngày 11/11, phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phường Hà An giải phóng mặt bằng xong 81% (tương đương hơn 2.573 ha), đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường sớm, hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại.

Trên phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao, Tập đoàn Vingroup – chủ đầu tư dự án đang triển khai san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng.

Tiếp đến, "siêu" đô thị ven vịnh Cam Ranh cũng sẽ được triển khai khởi công vào dịp 19/12 do liên danh gồm Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (hơn 3,2 tỷ USD), quy mô hơn 1.250ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 230.000 cư dân. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 10.000 căn biệt thự, 8.400 căn liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội.

Dự án này được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2023. Đến tháng 2/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các khu tái định cư; các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị.

Khu đô thị này có chiều dài 25 km dọc biển vịnh Cam Ranh, được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực Cam Ranh.

Về hạ tầng, dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup) dự kiến khởi công vào ngày 19/12.

Tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ có chiều dài gần 53 km, tổng mức đầu tư hơn 85.650 tỷ đồng. Toàn tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến trung tâm Cần Giờ chỉ còn khoảng hơn 13 phút.

Theo phương án của chủ đầu tư, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ có điểm đầu tại ga Bến Thành (nối trực tiếp với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên) và điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến bố trí 1 depot đặt tại Cần Giờ, 2 trung tâm bảo dưỡng tại Tân Thuận (quận 7 cũ) và Cần Giờ.

Dự án đi qua 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với tổng diện tích sử dụng đất gần 318 ha.

Ở mảng công nghiệp, tại Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho dự án nhà máy thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng do Vingroup là chủ đầu tư.

Với nhà máy sản xuất thép, lãnh đạo tỉnh đề nghị hoàn tất lựa chọn khu vực dự kiến xây dựng nhà máy thép trước ngày 30/11/2025, yêu cầu cấp Giấy CNĐKĐT trước 10/12, tổ chức lễ khởi động vào ngày 19/12.

Ngày 6/10/2025, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bước chân vào lĩnh vực luyện kim với việc thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Đây được xem là động thái quan trọng trong chiến lược mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ mà Tập đoàn theo đuổi bên cạnh bất động sản và xe điện.

VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Nguồn thép sản xuất ra tập trung đáp ứng nhu cầu nội bộ của hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là Vinhomes và VinFast, đồng thời hướng tới đảm bảo nguồn vật liệu chiến lược cho các dự án hạ tầng – giao thông quy mô lớn mà Tập đoàn đang nghiên cứu như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ hay Hà Nội – Quảng Ninh.