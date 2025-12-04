Tin vui cho hàng triệu người dân tỉnh Gia Lai

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, tỉnh dự kiến phê duyệt thiết kế kỹ thuật và hoàn tất lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku vào ngày 7/12/2025, đồng thời phấn đấu khởi công vào dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 2 dự kiến được phê duyệt vào ngày 28/12/2025 và khởi công trong tháng 3/2026.

Đại diện Ban Quản lý thông tin, đơn vị cùng Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và các địa phương đang tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi hơn 1.000 ha, liên quan đến hơn 6.600 hộ và 17 tổ chức

Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 611 hộ, tổng số mồ mả cần di dời hơn 2.000 mộ. Tỉnh cũng đang lập thủ tục đầu tư xây dựng 12 khu tái định cư để đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở mới cho người dân. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 3/2026 sẽ cơ bản hoàn thành GPMB và và thi công hoàn thành các khu tái định cư.

Hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng cũng đang được lên phương án di dời. Hai ban quản lý dự án đang xây dựng hồ sơ cho việc dịch chuyển hệ thống đường dây trung – hạ thế, đường ống nước sạch. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện di dời 28 vị trí đường dây 110 kV và 220 kV bị ảnh hưởng.

Nhu cầu vật liệu cho toàn dự án ở mức rất lớn. Tổng khối lượng ước tính gồm hơn 16 triệu m3 đất đắp, hơn 2 triệu m3 cát và 3,6 triệu m3 đá. Đến nay, tỉnh đã khảo sát và trình chủ trương sử dụng 17 mỏ đất, 12 mỏ cát và nhiều mỏ đá trên địa bàn, đảm bảo trữ lượng và chất lượng phục vụ thi công.

Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có chiều dài 22 km, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029, với điểm đầu tại Km39+200 Quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc) và điểm cuối tại phía Tây đường tránh Phú Phong (xã Bình Phú).

Tuyến dài 22 km, đi qua phường An Nhơn Bắc, An Nhơn và các xã Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú.

Tổng vốn đầu tư Dự án thành phần 1 là gần 7.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 4.500 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.500 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 560 tỷ đồng; tư vấn hơn 165 tỷ đồng.

Toàn tuyến có 28 cầu, gồm 21 cầu trên đường cao tốc, 7 cầu trong phạm vi nút giao; 3 nút giao liên thông; 15 hầm chui dân sinh và 2 cầu vượt đường cao tốc…

Các nhà thầu tư vấn gồm: CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long, CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Giao thông 4, CTCP IDECO Việt Nam và CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5.

Đơn vị thẩm tra hồ sơ là CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông và Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125 km, trong đó 40 km thuộc tỉnh Bình Định cũ và 85 km thuộc Gia Lai. Dự án quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, nền đường rộng 24,7 m. Tuyến đi qua thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn (Bình Định cũ); thị xã An Khê và các huyện Đắk Pơ, Mang Yang, Đắk Đoa, TP Pleiku (Gia Lai trước sáp nhập). Tổng mức đầu tư sơ bộ 43.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn tăng thu – tiết kiệm chi năm 2024 cùng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bình Định và Gia Lai từ 3,5 - 4 giờ xuống còn khoảng 2 giờ, đồng thời khắc phục tình trạng mất an toàn qua các đèo An Khê và Mang Yang.



