Tin vui cho hàng triệu người dân Gia Lai: Sẽ khởi công tuyến cao tốc chiến lược 44.000 tỷ đồng xuyên qua 2 con đèo hiểm trong tháng 12

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia tỉnh Gia Lai diễn ra mới đây, lãnh đạo tỉnh đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài tuyến khoảng 125km; đi qua địa bàn 17 xã, phường. Tổng mức đầu tư dự án trên 43.700 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 4.700 tỷ đồng.

Đoạn qua đèo An Khê thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Riêng đoạn qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.

Dự án sẽ chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15ha đất. Trong đó, đất trồng lúa khoảng 189,92ha; đất lâm nghiệp khoảng 257,35ha; đất khác khoảng 494,88ha. Diện tích đất rừng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất) cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; điều chỉnh hướng tuyến qua đèo An Khê; trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng các khu tái định cư; hoàn thành khảo sát đề xuất đoạn, tuyến và vị trí tổ chức lễ khởi công.

Cùng với đó, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp xã. UBND tỉnh hướng dẫn các xã, phường thực hiện đúng quy trình, phương pháp xác định giá đất cụ thể, cũng như tiến hành tuyên truyền thực hiện chủ trương đầu tư dự án.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát công việc để triển khai thực hiện kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Các sở, ngành liên quan đề xuất kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh bảo đảm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tiến độ, khối lượng công việc lớn trong thời gian tới.

Khẩn trương thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để kịp thời ban hành thông báo thu hồi đất. Trong quá trình xác định giá đất, cần lưu ý đối với các khu vực giáp ranh giữa hai đơn vị hành chính để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặc biệt lưu ý, phải bố trí các khu tái định cư ở vị trí thuận lợi, đi lại dễ dàng, đảm bảo đời sống của người dân không bị xáo trộn; cùng với đó, phải tính toán giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo an sinh cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với đoạn tuyến được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết để khởi công Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 12/2025.