Thành lập trung tâm giao dịch BĐS do Nhà nước quản lý: lập lại trật tự thị trường bất động sản

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn.

Chia sẻ với MarketTimes, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trước ngày 15/12. Chuyên gia kỳ vọng, đây là cơ hội để hạn chế đầu cơ cục bộ, nâng cao chất lượng tư vấn môi giới và tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn.

MarketTimes : Thưa ông, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phương án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trước ngày 15/12 . Ông đánh giá thế nào về những thay đổi tích cực cũng như các thách thức cần phải vượt qua trong giai đoạn đầu thành lập?

Ông Lê Bảo Long: Tôi nghĩ từ khóa quan trọng nhất khi nói về việc thành lập Trung tâm giao dịch tập trung này là sự minh bạch đối với tất cả những người tham gia thị trường.

Việc đưa ra một sàn giao dịch do Nhà nước quản lý được kỳ vọng sẽ giúp tập trung hóa thông tin giao dịch, đặc biệt là các thông tin liên quan đến giá. Thông tin về các giao dịch trong quá khứ sẽ được tậptrung hoá và Nhà nước có thể công bố những thông tin này để người mua dễ dàng tiếp cận.

Trước đây, thông tin về giá bất động sản, xu hướng và số lượng giao dịch ở các khu vực không phải là thông tin dễ tiếp cận đối với nhà đầu tư hay người mua. Khi có thêm thông tin đầy đủ, người mua sẽ có nhiều dữ liệu hơn để đưa ra quyết định thông minh hơn. Điều này buộc cả phía người bán (chủ đầu tư, sàn giao dịch, chính chủ) phải tự điều chỉnh lại kỳ vọng của họ khi đưa hàng ra thị trường. Xu hướng thổi giá đầu cơ cục bộ, như chúng ta đã thấy trong quá khứ, sẽ có thể bị loại trừ hoặc hạn chế nhờ sự ra mắt của sàn giao dịch này,.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất có thể là nguồn dữ liệu. Để xây dựng một trung tâm giao dịch bất động sản tập trung, cần phải có dữ liệu, nhưng ở Việt Nam hiện nay, dữ liệu đang nằm ở rất nhiều nơi khác nhau.

Thách thức đặt ra cho những người phát triển hệ thống là làm thế nào để số hóa, tập trung hóa và làm sạch dữ liệu để tạo thành một kho dữ liệu tập trung. Đây là một nền tảng quan trọng để có thể đưa thông tin lên sàn giao dịch bất động sản.

MarketTimes: Với sự ra đời của Trung tâm giao dịch do Nhà nước quản lý, vai trò của các sàn giao dịch bất động sản tư nhân hiện nay sẽ thay đổi như thế nào?

Ông Lê Bảo Long : Tôi nghĩ rằng từ góc độ của các sàn tư nhân, họ chắc chắn sẽ có một động lực nhất định để tinh chỉnh lại mô hình hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Điều này xảy ra trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm lựa chọn tham khảo thông tin từ Trung tâm.

Tuy nhiên, vai trò của các sàn tư nhân sẽ không biến mất trong ngắn hạn và trung hạn. Người môi giới vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kết nối người mua và người bán.

Vai trò của người môi giới bất động sản kỳ vọng sẽ phải phát triển dần. Thay vì chỉ là cầu nối giữa giao dịch mua và bán, họ sẽ trở thành người tư vấn. Họ sẽ cung cấp những thông tin tốt hơn về thị trường, hỗ trợ tư vấn về thủ tục pháp lý hay quy trình giao dịch, giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn trong bối cảnh có nhiều thông tin để đưa ra quyết định hơn.

MarketTimes: Để Trung tâm không trở thành một kênh giao dịch độc quyền mà vẫn phát huy được vai trò minh bạch hóa thị trường, cần có cơ chế vận hành và chia sẻ dữ liệu ra sao để các sàn tư nhân có thể cùng tham gia, thay vì bị loại bỏ khỏi cuộc chơi?

Ông Lê Bảo Long : Trong ngắn và trung hạn, các sàn tư nhân vẫn có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra giao dịch trên thị trường bất động sản.

Để cơ chế này hoạt động hiệu quả, một vấn đề mà các trung tâm tập trung cần xử lý sớm là kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tập trung hóa nó. Trong đó, các sàn tư nhân chắc chắn là một nguồn thông tin rất quan trọng.

Các sàn tư nhân là những người nắm giữ dữ liệu giao dịch thực tế, ví dụ như chỉ số giá giao dịch, giúp họ nắm sát thị trường hơn. Họ có thể cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu để hỗ trợ các nhà điều hành trong quá trình xây dựng Trung tâm.

Khi cổng thông tin tập trung này ra mắt, các sàn tư nhân có thể đóng vai trò là người cung cấp thông tin và đăng thông tin của mình trên các kênh này để tiếp cận người mua.

MarketTimes: Trân trọng cảm ơn ông!