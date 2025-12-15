Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mới tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ

15-12-2025 - 13:52 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo 3.800 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu B, khu phức hợp số 2, dự án đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án khu phức hợp số 2 thuộc dự án đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích hơn 150 ha. Tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng dự án và đưa vào hoạt động dự kiến trước ngày 1/1/2031.

Về pháp lý, tháng 4/2025, UBND TPHCM đã giao bổ sung đất và khu vực biển cho Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vinhomes) để đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ với tổng diện tích 2.870 ha, trong đó gần 1.513 ha là khu bãi bồi, còn lại 1.357 ha là khu vực biển.

Tháng 7/2025, Sở Xây dựng TPHCM đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ về khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Cuối tháng 9, giữa Công ty Đô Thị Du lịch Cần Giờ (chủ đầu tư cấp 1) và Capitaland Tower (chủ đầu tư thứ cấp) đã có thỏa thuận chung về phát triển và quản lý hạ tầng kỹ thuật và tiện ích cảnh quan, cũng như chuyển nhượng 318 thửa đất.

Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

