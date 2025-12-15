Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà cuối cùng được giải tỏa, gỡ 'nút thắt' cho hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng

15-12-2025 - 14:35 PM | Bất động sản

Sáng nay (15/12) lực lượng chức năng tại Hà Nội đã ra quân giải tỏa công trình nhà cuối cùng tại dự án chui Giải Phóng - Kim Đồng thuộc dự án đường Vành đai 2,5. “Nút thắt” mặt bằng nhiều năm nay được tháo gỡ, đưa công trình có tiến độ hoàn thành vào quý I/2026.

Sáng nay nhiều máy móc, xe ủi và lực lượng chức năng được huy động đến mặt bằng thi công hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (phía phường Phương Liệt) để giải tỏa công trình còn vướng.

Hiện nay, hầm và đường dẫn hai đầu đã thi công cơ bản xong, nhưng do vướng công trình nhà của một hộ dân nằm trên phố Định Công chưa di dời nên công trình thi công đến đây là phải dừng lại.

Vị trí công trình nhà của người dân nằm ở phạm vi đường dẫn lên xuống hầm chui (mũi tên) thuộc phường Phương Liệt.

Cùng với làm chậm tiến độ thi công của hầm chui, việc còn một công trình nhà này đã làm ảnh hưởng đến quá trình thi công mở rộng nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với phố Định Công, giao thông thường xuyên ùn tắc.

Trong sáng nay nhiều lực lượng đã tham gia bảo vệ hiện trường để máy móc và công nhân thi công tiến hành tháo dỡ, giải tỏa công trình nhà này.

Đến gần 12h trưa nay, việc tháo dỡ đã cơ bản xong.

Mặt bằng được giải tỏa xong đã được lực lượng công an và phường Định Công quây rào bảo vệ.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào trưa nay (15/12), đại diện Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư dự án hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng) cho biết, công trình đang gặp trở ngại lớn nhất là căn nhà duy nhất chưa giải phóng, vị trí mặt bằng còn vướng là khoảng 300m thuộc hạng mục xây tường chắn đường xuống hầm. Sau khi mặt bằng được giải tỏa xong, chủ đầu tư sẽ cùng với các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đặt mục tiêu thông hầm, hoàn thành công trình trong quý I/2026.

Hầm chui Vành đai 2,5 có chiều dài 460m, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Hầm được khởi công ngày 6/10/2022 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Công trình có mục tiêu đầu tư giảm ùn tắc tại nút giao nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và hoàn thiện hạ tầng Vành đai 2,5. Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, đơn vị thi công chính (nhà thầu) là Tổng Cty Cienco 4

Theo Anh Trọng

Tiền phong

