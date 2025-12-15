Ngôi nhà cuối cùng được giải tỏa, gỡ 'nút thắt' cho hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng

Trao đổi với PV Tiền Phong vào trưa nay (15/12), đại diện Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư dự án hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng) cho biết, công trình đang gặp trở ngại lớn nhất là căn nhà duy nhất chưa giải phóng, vị trí mặt bằng còn vướng là khoảng 300m thuộc hạng mục xây tường chắn đường xuống hầm. Sau khi mặt bằng được giải tỏa xong, chủ đầu tư sẽ cùng với các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đặt mục tiêu thông hầm, hoàn thành công trình trong quý I/2026.