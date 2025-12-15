Khu vực có loạt "đại gia" BĐS hiện diện Vingroup, Ecopark, BRG… sắp có thêm một dự án thấp tầng 3,4 ha

UBND thành phố Hà Nội giao 3,41 ha đất cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng để bán và xây dựng bãi đỗ xe, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật tại khu đất xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (nay là xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội).

Theo đó, việc giao đất được thực hiện trên cơ sở Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1177 ban hành ngày 28/2 và Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 5109 ngày 14/10. Đây là dự án được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tính công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định của UBND thành phố, toàn bộ khu đất hơn 3,41 ha được giao cho doanh nghiệp theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đất gắn với thời hạn thực hiện dự án đầu tư. Đáng chú ý, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trong dự án sẽ được sử dụng đất ổn định, lâu dài. Phương thức giao đất là giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh quỹ đất xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, thành phố cũng cho phép Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV thuê khoảng 1 ha đất để xây dựng bãi đỗ xe phục vụ khu vực. Trong đó, một phần khu đất được phép xây dựng công trình bãi đỗ xe cao tối đa 3 tầng, phần còn lại không xây dựng công trình nhằm bảo đảm không gian và tổ chức giao thông hợp lý. Phần đất này được cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cũng thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới và quy mô khu đất được xác định rõ ràng theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập, đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2019, đồng thời được cập nhật bằng bản định vị tọa độ mốc giới của cơ quan chuyên môn. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án trên thực địa, hạn chế phát sinh tranh chấp hoặc điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở để kinh doanh, nhà đầu tư còn có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ trên tổng diện tích khoảng 7,52 ha. Phần diện tích này bao gồm đất dành cho nhà ở xã hội, cây xanh - vườn hoa, khu thể dục thể thao, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đường giao thông nội khu. Sau khi hoàn thành, toàn bộ quỹ đất hạ tầng này sẽ được bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện đầy đủ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường trong quá trình triển khai dự án. Chính quyền xã Phù Đổng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có.

Khu vực phía Đông Hà Nội có sự hiện diện của nhiều DN hàng đầu trong lĩnh vực bất động như Vingroup, Ecopark, Masterise, T&T, BRG Group, Eurowindow… với những "đại dự án" đang được triển khai.

Đánh giá về thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội, PGS. TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại một tọa đàm rằng, Phía Đông chính là tương lai của Hà Nội, tam giác kinh tế Bắc Bộ gồm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đã chính thức hình thành, đặc biệt là với sự kết nối của cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Bãi Cháy... Phát triển kinh tế là phải hướng ra biển, bởi vậy việc phát triển đô thị ra phía Đông sẽ tận dụng được sự kết nối này.